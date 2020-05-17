İstanbul'un göbeğinde şaşırtan görüntü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugün saat 10:30 sıralarında E-5 Karayolu Gayrettepe mevkiindeki yeşillik alanda bir keçi ve oğlağı otlatan kişi dikkat çekti.
|17 Mayıs 2020 22:43
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugün saat 10:30 sıralarında E-5 Karayolu Gayrettepe mevkiindeki yeşillik alanda bir keçi ve oğlağı otlatan kişi dikkat çekti.
Yavru keçi bir süre, belediyenin yeşillendirdiği yol kenarındaki alanda otları yiyerek beslenen annesiyle oynadı, hoplayıp zıplayarak sevimli hareketler yaptı.
Onları bir süre izleyen adam, sorulara cevap vermeden uzaklaşırken, keçi ile yavrusu da onu takip etti.
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