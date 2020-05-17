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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı

Suriye'de terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, bölgeye teröristlerin sızma girişimlerine karşı havadan drone, yerden ise bomba imha köpekleriyle önlem alıyor.
 17 Mayıs 2020 22:50
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı

Suriye'de terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, bölgeye teröristlerin sızma girişimlerine karşı havadan drone, yerden ise bomba imha köpekleriyle önlem alıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek huzur ve güven ortamının oluştuğu Tel Abyad'da çalışmalar devam ediyor.

Tel Abyad ve Rasulayn'da görev yapan güvenlik güçleri, bölgedeki önlemlerini artırdı.

Bu kapsamda bir taraftan terör örgütlerinin tuzakladığı mayınları imha etmeye devam eden güvenlik güçleri, her iki ilçenin giriş çıkışlarındaki kontrol noktalarındaki görevlerine de 24 saat esasıyla devam ediyor.

Bölgede yerel polis Şurta ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile iş birliği içinde görev yapan Mehmetçik, terörist eylemlere ve sızma girişimlerine karşı havadan drone görüntüleri ile tespit yaparken, karada ise hassas burunlu bomba imha köpekleriyle çalışıyor.

Bölgeye giriş çıkış yapan tüm araçların didik didik arandığı, kimlik ve evrak kontrollerinin yapıldığı noktaları bir an olsun boş bırakmayan güvenlik güçleri, iftarlarını da mesai arkadaşlarıyla yapıyor.
Anadolu Ajansı
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