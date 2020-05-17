Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı
|17 Mayıs 2020 22:50
|Yazdır
Suriye'de terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, bölgeye teröristlerin sızma girişimlerine karşı havadan drone, yerden ise bomba imha köpekleriyle önlem alıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek huzur ve güven ortamının oluştuğu Tel Abyad'da çalışmalar devam ediyor.
Tel Abyad ve Rasulayn'da görev yapan güvenlik güçleri, bölgedeki önlemlerini artırdı.
Bu kapsamda bir taraftan terör örgütlerinin tuzakladığı mayınları imha etmeye devam eden güvenlik güçleri, her iki ilçenin giriş çıkışlarındaki kontrol noktalarındaki görevlerine de 24 saat esasıyla devam ediyor.
Bölgede yerel polis Şurta ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile iş birliği içinde görev yapan Mehmetçik, terörist eylemlere ve sızma girişimlerine karşı havadan drone görüntüleri ile tespit yaparken, karada ise hassas burunlu bomba imha köpekleriyle çalışıyor.
Bölgeye giriş çıkış yapan tüm araçların didik didik arandığı, kimlik ve evrak kontrollerinin yapıldığı noktaları bir an olsun boş bırakmayan güvenlik güçleri, iftarlarını da mesai arkadaşlarıyla yapıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarına karantina uygulamayacak
17 Mayıs 2020 21:51
|Sıcak hava etkisini gösterdi. Vaka sayısında beklenen düşüş gerçekleşti
17 Mayıs 2020 19:00
|Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu
17 Mayıs 2020 16:54
|Bakan Pakdemirli: Destek ödemesine başladık
17 Mayıs 2020 16:48
|Bakan Soylu fotoğraf paylaştı! Binlerce beğeni yağdı
17 Mayıs 2020 16:27
|AK Partili Kurtulmuş'tan 'koronavirüsle mücadele' değerlendirmesi
17 Mayıs 2020 06:33
|Turizm Bakanı Ersoy'dan 'dil sürçmesi' açıklaması
17 Mayıs 2020 02:02
|17 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
17 Mayıs 2020 00:03
|Bakan Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması
16 Mayıs 2020 22:04
|Bakan Soylu'dan Şehit Aydoğan Aydın paylaşımı
16 Mayıs 2020 21:26