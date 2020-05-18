18 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

15 MAYIS 2020 TARİHİ İTİBARİYLE, ŞİKAYET EDİLEN KOLLUK PERSONELİ SAYISI AÇIKLANDI İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu, polis, jandarma ve sahil güvenlik personeliyle ilgili şikayet ve ihbarları değerlendirerek haklarında ceza verilip verilmeyeceğini kararlaştırıyor. Başvurularda 589 ile görevi kötüye kullanma, 386 ile görevi ihmal, 222 ile mesleğe yakışmayan davranışta bulunma, 215 ile hakaret, 206 ile personelin hitap ve davranışındaki olumsuzluklar ve 200 ile örgütsel faaliyetler çerçevesinde işlenen suçlar öne çıktı