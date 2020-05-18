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18 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

 18 Mayıs 2020 00:05
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18 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mart 2020 dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 yılına ait 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

2- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk vatandaşlarına yönelik tahliye operasyonları izleniyor.
Anadolu Ajansı
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