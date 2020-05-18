Mesleki açık liselerde ortalama yıl sonu puanı hesaplaması
MEB, mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Açık Öğretim İmam Hatip Liselerinde, yüzyüze I. dönem ders notlarının, II. dönem ders yüzyüze eğitim notları olarak kabul edileceğini açıkladı
|18 Mayıs 2020 03:46
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