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Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Van'ın Edremit ilçesinde kaybettikleri yakınları için taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
 18 Mayıs 2020 03:53
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Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Eminpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Gülçek ailesinin taziyesine katılan 12 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokak'ta ikamet eden Gülçek ailesinden bir kişinin kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine il dışından gelen kardeşi Van'a girişte filyasyon ekipleri tarafından gerekli işlemleri yapılarak evinde 14 gün karantina altında izolasyona alındı. Ancak ailenin taziye kurmamasına rağmen yakın akrabalar cenaze evinde bir araya gelerek sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandı."

İl dışından kardeşinin vefatı üzerine Van'a gelen şahsın 15 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye başvurması üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı vurgulanan açıklamada, "Sağlık ekipleri aile fertleri ve cenaze evine gelenlere test yaptı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Gülçek ailesinin sokakta ikamet eden fertlerinden 9, yine aynı aileden İpekyolu İlçesi Yalınağaç Mahallesi'nde ikamet edenlerden de 3 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin hasta şahıs ile temasta olanların tespitine yönelik yaptığı araştırmalarda şu ana kadar 232 kişiye ulaşılarak test yapıldı" denildi.

Anadolu Ajansı
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