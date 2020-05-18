İbrahim Kalın'dan 10 kitap önerisi
|18 Mayıs 2020 03:59
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, GZT'nin YouTube sayfasından canlı yayınlanan programda, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
İbrahim Kalın, kaleme aldığı "Perde ve Mana - Akıl Üzerine Bir Tahlil" kitabıyla ilgili konuşurken de şu değerlendirmelerde bulundu:
"Akıl bazen kendisiyle çelişebilir, kendi özüne yabancılaşabilir. İnsan sadece akıldan ibaret bir varlık değil. İnsanın ruhu, nefsi, kalbi, talepleri var. İnsan bu bütünlük içerisinde incelenmesi gereken bir varlık. Akıl onun en önemli unsurlarından biri. Onu diğer bütün varlıklardan ayıran ilahi bir vergisi ama bazen diğer duygular daha güçlü hale gelip aklı yenebilir. Dahası akıl kendi kurduğu tuzaklara kendi düşebilir."
Kitap önerisinde bulunursa, hangi 10 kitabı önerebileceği sorulan Kalın, kitapları ve yazarları şöyle sıraladı:
"İmam Gazali'nin 'Dalaletten Kurtuluş',
Farabi'nin 'Erdemli Şehri',
Sait Halim Paşa 'Buhranlarımız',
Ahmet Hamdi Tanpınar 'Huzur',
Mustafa Kutlu 'Ya Tahammül Ya Sefer', 'Yokuşa Akan Sular', 'Sevincini Bulmak',
İsmet Özel 'Erbain',
İbrahim Tenekeci 'Üç Köpük', 'Peltek Vaiz',
Tolstoy 'Hacı Murat',
Marcus Aurelius 'Düşünceler',
Seyyid Hüseyin Nasr 'İnsan ve Tabiat."
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