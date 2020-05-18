Açık hava sinema etkiğinde 2. filmi izlediler
|18 Mayıs 2020 03:02
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Nevşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen "açık hava sineması" etkinliği devam etti.
Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla katılanlar, alanın girişinde kuyruk oluşturdu.
Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara Nevşehir Belediyesince gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.
Ücretsiz etkinlikte "Türk İşi Dondurma" filmi izlendi.
Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüsle mücadele sürecinde vakitlerinin büyük bölümünü evlerinde geçiren vatandaşlara moral amacıyla düzenlenen etkinliğin Ramazan Bayramı'nda da devam edeceğini söyledi.
Gerçekleştirdikleri faaliyetlerle kente yenilikler katmaya devam edeceklerini kaydeden Arı, "Bu şehrin yaşanabilir bir olmasını temin etmek, arzu ettiğimiz ve söz verdiğimiz manada marka şehir haline getirebilmek için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. İlk günkü heyecanla, samimiyetle ve aşkla size hizmet etmeye, şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
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