Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum Kovid-19'dan zencefille kurtuldu
|18 Mayıs 2020 04:13
|Yazdır
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Magufuli, ülkenin Chato bölgesindeki Evangelical Lutheran Kilisesi'nde yaptığı açıklamada, oğlunun Kovid-19'dan limon ve zencefil kürüyle iyileştiğini belirtti.
Magufuli, "Oğlum Kovid-19'a yakalandıktan sonra kendini bir odaya kapattı ve tedavi etmeye başladı. Kaynamış bitkiler buharı, limon ve zencefil kullanıp, spor da yaparak iyileşti." dedi.
Ülkede son zamanlarda Kovid-19 vakaların düştüğünü kaydeden Magufuli, yakında zamanda ülkeye tüm uçuşların başlatılacağını, okulların yeniden açılacağını ifade etti.
LABORATUVARIN BAŞINDAKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI
Nisan ayı sonundan bu yana ülkedeki vaka sayılarını güncellemeyen ve halkla paylaşmayan Tanzanya'da, devlet başkanının testlere ilişkin eleştirileri sonrası virüs testini yapan laboratuvarın başındaki isim görevden alınmıştı.
Devlet Başkanı John Magufuli, laboratuvara gizlice insan isimleri adı altında hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiklerini ve bir keçi ve papayanın pozitif çıktığını söylemişti.
Ülkede 509 Kovid-19 vakası görülürken 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Tanzanya'nın, kit'ler için yaptığı testler herkesi şok etti
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir' iddiası
17 Mayıs 2020 20:57
|Son makalesinde ülkesinin koronavirüsle mücadelesini yazan büyükelçi ölü bulundu
17 Mayıs 2020 12:32
|Virüs vaka sayısı sıralaması değişti.. Türkiye kaçıncı sırada
17 Mayıs 2020 10:33
|Çin'den itiraf: Bazı örnekleri yok ettik
17 Mayıs 2020 07:11
|İtalya kademeli normale dönüşü hızlandırıyor
17 Mayıs 2020 01:54
|Çin'den umut verici aşı haberi
16 Mayıs 2020 17:34
|ABD'de savaş uçağı düştü
15 Mayıs 2020 22:59
|ABD'nin Roosevelt uçak gemisinde ikinci virüs dalgası
15 Mayıs 2020 22:31
|DSÖ'den Avrupa'ya uyarı: Daha ölümcül ikinci dalgaya hazırlıklı olun
15 Mayıs 2020 21:45
|DSÖ'den Trump'a cevap: Aşı için kesin tarih verilemez
15 Mayıs 2020 15:08