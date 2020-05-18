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Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin önünde drift yapanlara ceza uygulandı

Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camisi önünde motosikletle drift yapan kişiye trafik cezası ve çekim yapan kişilere sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı cezai işlem uygulandı.
 18 Mayıs 2020 04:16
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Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin önünde drift yapanlara ceza uygulandı

Ankara Valiliği, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin önünde motosikletiyle drift yapan sürücüye para cezası uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Ankara'nın tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim gerçekleştirildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Mayıs Cumartesi gerçekleşen olayla ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir."
Anadolu Ajansı
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