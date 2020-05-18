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DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu gözaltında

Sosyal medyada 'İsimsizler Hareketi' adıyla provokasyonlara imza atan, terör örgütü DHKP-C'yi destekleyen Taylan Kulaçoğlu, Ayvalık'ta gözaltına alındı
 18 Mayıs 2020 04:49
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DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu gözaltında

Terör örgütü propagandası yaptığı kaydedilen Taylan Kulaçoğlu, Ayvalık'ta gözaltına alındı. Kulaçoğlu, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"İSİMSİZLER HAREKETİ" ADI ALTINDA PROVOKASYONLAR
Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu ismindeki kişi "İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesabı yönetiyordu.

4 YIL ÖNCE DE GÖZALTINA ALINDI, POLİSE KAFA TUTTU
2016 yılında Redhack'dan gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, İsimsizler Hareketi adı altında ayrıca 30 Nisan 2020 tarihinde Telegram'da da bir kanal açarak örgütleme faaliyetini başlatmıştı.

İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra 15 Temmuz'da da provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.
Memurlar.Net
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