İŞKUR ilçe müdürü rüşvet ve zimmetten tutuklandı
|18 Mayıs 2020 04:56
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İŞKUR Anamur Müdürü E. G., hakkında son dönemde çeşitli iş yerlerinde istihdamları sağlanan 20 kişiden, rüşvet alarak zimmetine para geçirdiği yönünde yapılan bir şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.
20 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, önceki gün müdür E. G.'yi, evine gözaltına aldı.
Müdür E. G.'nin ev ile makamında arama yapılarak bilgisayarına da el konuldu. Rüşvet ve zimmet suçlamasıyla ilgili 20 kişinin de ifadesinin alındığı öğrenildi.
BANKA HESAPLARI İNCELEMEDE
Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre, Banka hesapları da incelemeye alınan Anamur İŞKUR Müdürü E. G., çıkarıldığı mahkemece rüşvet ve zimmetine para geçirmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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