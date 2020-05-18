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Prof. Kemal Sayar: Covid-19 sürecinde hemşirelerin hakkı yendi

Psikolog Prof. Dr. Kemal Sayar sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Kovid sürecinde hemşire ve yardımcı sağlık personelinin hakkını yiyen bir ek ödeme sistemi uygulandı. Bu büyük vebaldir." dedi.
 18 Mayıs 2020 09:16
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Prof. Kemal Sayar: Covid-19 sürecinde hemşirelerin hakkı yendi

Covid-19 sürecinde sağlık personelinin performans ödemelerinin 3 ay boyunca üst tavandan ödeneceğine dair düzenleme yapımıştı. ancak uygulamada sadece hekimlerin maaşlarını artıran bir sistem kurulmuştu.

Bu uygulamaya sağlık çalışanları tepki gösteriyordu. Bugün Psikolog Prof. Dr. Kemal Sayar da, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Sayar "En temel meselelerimizden biri hakkaniyet. Kovid sürecinde hemşire ve yardımcı sağlık personelinin hakkını yiyen bir ek ödeme sistemi uygulandı. Bu büyük vebaldir. Ölümle burun buruna çalışan insanların hakkı ödenmez. Lütfen duyarlılık!" dedi.

Memurlar.Net
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