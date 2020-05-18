Prof. Kemal Sayar: Covid-19 sürecinde hemşirelerin hakkı yendi
|18 Mayıs 2020 09:16
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Covid-19 sürecinde sağlık personelinin performans ödemelerinin 3 ay boyunca üst tavandan ödeneceğine dair düzenleme yapımıştı. ancak uygulamada sadece hekimlerin maaşlarını artıran bir sistem kurulmuştu.
Bu uygulamaya sağlık çalışanları tepki gösteriyordu. Bugün Psikolog Prof. Dr. Kemal Sayar da, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Sayar "En temel meselelerimizden biri hakkaniyet. Kovid sürecinde hemşire ve yardımcı sağlık personelinin hakkını yiyen bir ek ödeme sistemi uygulandı. Bu büyük vebaldir. Ölümle burun buruna çalışan insanların hakkı ödenmez. Lütfen duyarlılık!" dedi.
En temel meselelerimizden biri hakkaniyet. Kovid sürecinde hemşire ve yardımcı sağlık personelininin hakkını yiyen bir ek ödeme sistemi uygulandı. Bu büyük vebaldir. Ölümle burun buruna çalışan insanların hakkı ödenmez. Lütfen duyarlılık!Kemal Sayar (@mkemalsayar) May 17, 2020
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