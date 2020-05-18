1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Salgında projelerin hiçbiri durmadı'

1915 Çanakkale Köprüsü projesinin devam ettiği Çanakkale'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Karaismailoğlu, uçakta sosyal mesafeye uyularak koltukların bir dolu bir boş olacağını açıkladı. Karaismailoğlu, "Uçaklar, trenler sağlık açısından kontrol altında olan yerler. Sokaktan daha güvenilir ama vatandaş soğudu, alışması zaman alacak" diye konuştu.
 18 Mayıs 2020 06:10
Yazdır
'Salgında projelerin hiçbiri durmadı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü projesinin devam ettiği Çanakkale'de bir grup gazeteciyle buluşarak önemli açıklamalarda bulundu. Uçak ve tren seyahatlerinde yeni normali anlatan Karaismailoğlu, salgın sonrası ulaştırma maliyetlerine ilişkin bir planlama yapıldığını ancak tablonun henüz netleşmediğini ifade etti. "Uçağa alınacak yolcu sayısı, yolcu düzenleri, sosyal mesafe dikkat edilerek bir dolu bir boş olacak şeklinde bir plan çıkartıldı" diyen Bakan, trenlerin yüzde 50 kapasite ile çalışacağını kaydetti. Karaismailoğlu, "Tren içinde sağlık açısından bir sıkıntı olduğunda o kişi boş koltuklara transfer edilecek" dedi. Korona nedeniyle vatandaşların zaten uçak ve tren gibi toplu ulaşım araçlarından soğuduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Psikolojik olarak etkilendiler. Bir alışma evresi olacak. Uçaklar, trenler sağlık açısından çok kontrol altında olan yerler. Fazla korkmamak gerekir. Sokaktan daha güvenilir ama vatandaş soğudu, alışması zaman alacak. Karayolu taşımacılığında da sayılar çok düştü. Bayramdan sonra normal düzene başlandığında her şeyi zamanla göreceğiz" diye konuştu. Karaismailoğlu, yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilerden devam eden projelerdeki son duruma dek pek çok konuda şu bilgileri verdi:

DEVLETE YÜK BİNMİYOR

"Yap-işlet-devret projeleri, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılmış devasa projeler. Bunu zamana yayıp ödemesi yapılıyor. Şimdi yükleniciler de bunu dış kredilerle almışlar, ödemeleri var. Siz bir nevi araba kredisi alıyorsunuz, araba otoparkta yatıyor ama siz onun parasını ödemeyecek misiniz? Bunların fayda maliyetlerine bakmak lazım. 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi 2,5 milyar avro. Bir anda 3-4 yılda devletin kasasından bu paranın çıktığını düşünsenize, nasıl bir yük olacak? Ama 10 yıl sonra bize teslim edecek, burası tamamen devletin oluyor. O arada kullanıcıdan para alıyor. Yap-işlet projesi dünyanın her yerinde kullanılan ekonomik model. Çok tercih edilen ve bir anda devletin kasasına yük binmeden uzun vadede ödediği bir yatırım. Bunlar 3-4 yıllık proje değil ki 100-150 yıllık projeler, bunu öyle düşünmek lazım."

"Pandemi hastanelerini ne kadar eleştirdiler ama şimdi ne kadar yararlı olduğunu herkes konuşuyor. Bunlar tamamen hazinenin olacak. Bir de bunların işletme masrafları var. Çok ciddi bunlar, devlet onlara da katılmıyor. Çanakkale Köprüsü, Marmara Otoyolu, Ankara-İzmir Otoyolu, İzmir-İstanbul Otoyolu. Bunlar sadece yol yatırımı değil, ekonomiye, istihdama, üretime müthiş katkısı olan yatırımlar. Çanakale Köprüsü Projesi'nde 4 bin 750 kişinin çalışıyor. Şu an karayolu şantiyelerimizde 69 bin kişi var. 2 bin 251 karayolu şantiyesinde 59 bin 540 kişi çalışıyor. Bakanlık çalışanları sayısı ise 27 bin 581."

AĞIRLIK DEMİRYOLUNA

"Tüm Türkiye'de karayolu altyapısını tamamladık. Havayolu alt yapısını da tamamladık. Önümüzdeki süreçte demiryoluna ağırlık vereceğiz. Şu an 12 bin kilometre ağımız var, 1200'si km hızlı tren hattı. Onu 2023 yılında 5 bin 500 kilometreye çıkaracağı. Toplamda 17 bin kilometreye ulaştığımız zaman demiryolu iskeleti de oluşmuş oluyor. 17 binden sonra özellikle sanayi bölgelerine kılçık hatları atıp, oradaki yük taşımalarını birleştirip ekonomideki gücü lojistik kabiliyetle birleştireceğiz. Salgın sürecinde Bakü-Tiflis-Kars hattına ciddi bir yük geldi. Şu an kapasite maksimuma çıktı. Samsun-Sivas demiryolunu hizmete aldık. Kovid sürecinden dolayı açılışını yapamadık. O da 378 km'lik bir hat. 1930'lu yıllarda yapılmıştı, raylar tamamen söküldü, yeni ray döşendi, elektrik sinyalli hale getirildi. Kapasite 2,5 kat arttı. Demiryolu tarihinin en büyük modernize işiydi."

Metroda sinyal yerli

Salgınla birlikte artık ülkelerin kendi kendilerine yetmenin peşine düştüğünü söyleyen Adil Karaismailoğlu, "Globalleşmenin sıkıntıları anlaşıldı. Onun için kendi içimizde tedarik zincirinin gelişmesi için büyük bir fırsat oldu" dedi. Pandemi sürecinde büyük ve stratejik yatırımların hiçbirinin durmadığını söyleyen Bakan, "Şantiyeleri yeniden dizayn ettik. Bir koğuşta 8 kişi yatıyorsa şimdi 4 kişi yatıyor. Maliyetler biraz arttı ama sağlıklı ortamlar oluşturuldu. O yüzden büyük projelerin hepsi devam ediyor" bilgisini verdi. Millileşme hamlelerinin sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Türkiye'de ilk defa olacak; Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı sinyalizasyonunu ASELSAN yapıyor. Bizim İstanbul'da bunun gibi 4 tane hattımız var. Şimdi Kayaşehir Hastanesi'nden geçen 6,5 km'lik hat var. Onu da belediyeden alıyoruz. Onunla birlikte İstanbul'da 5 tane hat olacak. Uzunluk 85 km'den 96 km'ye çıkacak" diye konuştu.

Hüseyin Likoğlu
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin hemen ödenmesi gereken dış borcu 500 milyar dolar mı?
18 Mayıs 2020 08:23		 Sağlıkta dünya markasıyız
17 Mayıs 2020 21:12
Türkiye, turizm açısından güvenli bölge
17 Mayıs 2020 19:51		 Kovid-19 ile sarsılan turizm sektörü 'sağlık'la şekillenecek
17 Mayıs 2020 19:41
Otobüste erken alana ucuz bilet sistemi geliyor
17 Mayıs 2020 15:04		 Türkiye sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor
16 Mayıs 2020 23:54
'Her şey dahil' konsepti kısıtlama olmadan devam edecek
16 Mayıs 2020 23:36		 Cankurtaran Türk zırhlısından ilk ihracat
16 Mayıs 2020 23:30
Japonların 150 yıllık av tüfeği markasını Türk ustalar yaşatıyor
16 Mayıs 2020 23:23		 Kovid-19, havacılığı 'türbülansa' soktu
16 Mayıs 2020 23:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:19 - Ambulans uçak rahatsızlanan 17 günlük bebek için havalandı09:16 - Prof. Kemal Sayar: Covid-19 sürecinde hemşirelerin hakkı yendi09:06 - Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti09:03 - Boşanmak isteyen eşini kızının gözünün önünde öldürdü09:01 - Anaokulunda ücret iadesi nasıl istenilir?09:01 - Serhat Ulueren'den Fatih Terim'e şok sözler: Sen önce Başkanına bir geçmiş olsun de !08:55 - 'Milliyetçileri içeri almam' dedi, Akşener'i şahit gösterdi08:50 - COVID-19'u yenen 5 aylık bebek taburcu edildi08:48 - Silahlı kavgada eşini korumak isteyen kadın öldü!08:41 - CİMER, kullanılmayan servis ücretleri için yol gösterdi
08:37 - Dolar düşüyor, gram altın ise yükselişte08:31 - Akdeniz'de şiddetli deprem08:28 - Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu08:23 - Türkiye'nin hemen ödenmesi gereken dış borcu 500 milyar dolar mı?08:16 - MHP milletvekili transferine süre sınırı istiyor08:00 - İnternette 'ölüm grupları' kuruluyor, siteler denetlenmeli07:46 - Kamu personeline yüksek ücretlerle aylıksız izinle çalışma imkanı07:21 - Et fiyatında normalleşme düşüşü: Bir önceki aya göre fiyatlar geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Hem sıfır hem 2.el araç fiyatları yükselecek
Sürekli geçici görevlendirildi, Yargıtay eziyet şeklinde mobbing dedi
Salgında, Kur'an okuyanların, namaz kılanların oranı arttı
Kamu personeline yüksek ücretlerle aylıksız izinle çalışma imkanı
İbrahim Kalın'dan 10 kitap önerisi
Bayramda evde miyiz? Kabine bugün karar verecek
İŞKUR ilçe müdürü rüşvet ve zimmetten tutuklandı
Çalışması engellenen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ve tanıklar olay anını anlattı
Kur'anı Kerim'den Mesajlar kitabında %45 indirim!
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum Kovid-19'dan zencefille kurtuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Driftten 6 bin 500 lira ceza yemek 1
3 ile daha maske takma zorunluluğu getirilmesi 4
dertleşecek insan bulamamak 2
hayali survivor 8
okulların eylülde açılmasını öngörüyoruz 2
petunya 3
Aynen aynen 3
RTÜK Başkanı anahaberime keşke konuk olsa 1
hayal kırıklığı 1
gamze şener 1
SON İLANLAR
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam