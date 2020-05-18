'Salgında projelerin hiçbiri durmadı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü projesinin devam ettiği Çanakkale'de bir grup gazeteciyle buluşarak önemli açıklamalarda bulundu. Uçak ve tren seyahatlerinde yeni normali anlatan Karaismailoğlu, salgın sonrası ulaştırma maliyetlerine ilişkin bir planlama yapıldığını ancak tablonun henüz netleşmediğini ifade etti. "Uçağa alınacak yolcu sayısı, yolcu düzenleri, sosyal mesafe dikkat edilerek bir dolu bir boş olacak şeklinde bir plan çıkartıldı" diyen Bakan, trenlerin yüzde 50 kapasite ile çalışacağını kaydetti. Karaismailoğlu, "Tren içinde sağlık açısından bir sıkıntı olduğunda o kişi boş koltuklara transfer edilecek" dedi. Korona nedeniyle vatandaşların zaten uçak ve tren gibi toplu ulaşım araçlarından soğuduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Psikolojik olarak etkilendiler. Bir alışma evresi olacak. Uçaklar, trenler sağlık açısından çok kontrol altında olan yerler. Fazla korkmamak gerekir. Sokaktan daha güvenilir ama vatandaş soğudu, alışması zaman alacak. Karayolu taşımacılığında da sayılar çok düştü. Bayramdan sonra normal düzene başlandığında her şeyi zamanla göreceğiz" diye konuştu. Karaismailoğlu, yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilerden devam eden projelerdeki son duruma dek pek çok konuda şu bilgileri verdi:

DEVLETE YÜK BİNMİYOR

"Yap-işlet-devret projeleri, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılmış devasa projeler. Bunu zamana yayıp ödemesi yapılıyor. Şimdi yükleniciler de bunu dış kredilerle almışlar, ödemeleri var. Siz bir nevi araba kredisi alıyorsunuz, araba otoparkta yatıyor ama siz onun parasını ödemeyecek misiniz? Bunların fayda maliyetlerine bakmak lazım. 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi 2,5 milyar avro. Bir anda 3-4 yılda devletin kasasından bu paranın çıktığını düşünsenize, nasıl bir yük olacak? Ama 10 yıl sonra bize teslim edecek, burası tamamen devletin oluyor. O arada kullanıcıdan para alıyor. Yap-işlet projesi dünyanın her yerinde kullanılan ekonomik model. Çok tercih edilen ve bir anda devletin kasasına yük binmeden uzun vadede ödediği bir yatırım. Bunlar 3-4 yıllık proje değil ki 100-150 yıllık projeler, bunu öyle düşünmek lazım."

"Pandemi hastanelerini ne kadar eleştirdiler ama şimdi ne kadar yararlı olduğunu herkes konuşuyor. Bunlar tamamen hazinenin olacak. Bir de bunların işletme masrafları var. Çok ciddi bunlar, devlet onlara da katılmıyor. Çanakkale Köprüsü, Marmara Otoyolu, Ankara-İzmir Otoyolu, İzmir-İstanbul Otoyolu. Bunlar sadece yol yatırımı değil, ekonomiye, istihdama, üretime müthiş katkısı olan yatırımlar. Çanakale Köprüsü Projesi'nde 4 bin 750 kişinin çalışıyor. Şu an karayolu şantiyelerimizde 69 bin kişi var. 2 bin 251 karayolu şantiyesinde 59 bin 540 kişi çalışıyor. Bakanlık çalışanları sayısı ise 27 bin 581."

AĞIRLIK DEMİRYOLUNA

"Tüm Türkiye'de karayolu altyapısını tamamladık. Havayolu alt yapısını da tamamladık. Önümüzdeki süreçte demiryoluna ağırlık vereceğiz. Şu an 12 bin kilometre ağımız var, 1200'si km hızlı tren hattı. Onu 2023 yılında 5 bin 500 kilometreye çıkaracağı. Toplamda 17 bin kilometreye ulaştığımız zaman demiryolu iskeleti de oluşmuş oluyor. 17 binden sonra özellikle sanayi bölgelerine kılçık hatları atıp, oradaki yük taşımalarını birleştirip ekonomideki gücü lojistik kabiliyetle birleştireceğiz. Salgın sürecinde Bakü-Tiflis-Kars hattına ciddi bir yük geldi. Şu an kapasite maksimuma çıktı. Samsun-Sivas demiryolunu hizmete aldık. Kovid sürecinden dolayı açılışını yapamadık. O da 378 km'lik bir hat. 1930'lu yıllarda yapılmıştı, raylar tamamen söküldü, yeni ray döşendi, elektrik sinyalli hale getirildi. Kapasite 2,5 kat arttı. Demiryolu tarihinin en büyük modernize işiydi."

Metroda sinyal yerli

Salgınla birlikte artık ülkelerin kendi kendilerine yetmenin peşine düştüğünü söyleyen Adil Karaismailoğlu, "Globalleşmenin sıkıntıları anlaşıldı. Onun için kendi içimizde tedarik zincirinin gelişmesi için büyük bir fırsat oldu" dedi. Pandemi sürecinde büyük ve stratejik yatırımların hiçbirinin durmadığını söyleyen Bakan, "Şantiyeleri yeniden dizayn ettik. Bir koğuşta 8 kişi yatıyorsa şimdi 4 kişi yatıyor. Maliyetler biraz arttı ama sağlıklı ortamlar oluşturuldu. O yüzden büyük projelerin hepsi devam ediyor" bilgisini verdi. Millileşme hamlelerinin sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Türkiye'de ilk defa olacak; Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı sinyalizasyonunu ASELSAN yapıyor. Bizim İstanbul'da bunun gibi 4 tane hattımız var. Şimdi Kayaşehir Hastanesi'nden geçen 6,5 km'lik hat var. Onu da belediyeden alıyoruz. Onunla birlikte İstanbul'da 5 tane hat olacak. Uzunluk 85 km'den 96 km'ye çıkacak" diye konuştu.

Hüseyin Likoğlu