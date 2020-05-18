Bayramda evde miyiz? Kabine bugün karar verecek

Erdoğan alınan kararları Ulusa Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak. Toplantıda seyahat kısıtlamaları da gündeme gelecek. İlk etapta 7, geçtiğimiz hafta ise 9 ilde seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Toplantıda 9 ilde yaşanan son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgilendirme yapacak. Kısıtlamanın sürdüğü 15 il ile ilgili son verilerin değerlendirilip bazı illerin de seyahat yasağı kapsamından çıkarılması bekleniyor.

Toplantının diğer bir gündem maddesi ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere uygulanan yasaklar olacak. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ardından geçen hafta 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş arası gençler ilk kez sokağa çıkmıştı. 4 saatliğine kaldırılan yasakların sonuçları da toplantıda ele alınacak.

Ayrıca alışveriş merkezleri, berberler ve kuaförlerin açılmasıyla birlikte yapılan denetimlerin sonuçları da paylaşılacak. Yine normalleşme tedbirlerinin ilk sonuçları, salgının ekonomiye etkileri, ekonomik olarak atılacak ilave adımlar, vatandaş için yeni destek ve teşvik paketleri de masadaki önemli konular arasında.

Fazlı Şahan/Yenişafak

Türkiye'deki koronavirüsle mücadelede en riskli ve kırılgan dönemin bu hafta yaşanacağı belirtiliyor. Son 10 gündür tüm uyarılara rağmen, sokaklarda yaşanan hareketlilik sebebiyle vaka tablosundaki azalma eğiliminin 'duraksamaya' başladığı, bu duraksamanın aynı şekilde devam etmesi veya vakaların artış eğilimine girmesi ihtimali nedeniyle bayrama kadar olan sürecin 'çok riskli ve kırılgan' olacağı değerlendiriliyor. Normalleşme yolunda atılan ilk adım olan, AVM, berber ve kuaförlerin açılması, bazı illerle ilgili şehirler arası seyahat yasağının kaldırılması ile 20 yaş altı, 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni verilmesi nedeniyle oluşan insan hareketliliğinin, virüs vakalarına ilk yansımaları da bu hafta görülecek. Bu hareketliliğin virüsün yayılmasına etkisi, bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı dahil, önümüzdeki süreçte atılacak yeni normalleşme adımlarını belirleyecek.

Bilim Kurulunda, yeni normalleşme adımlarının iki haftalık periyotlarla atılması, bunun için de en az 14 gün boyunca test sayısı artarken, vaka sayısının düşmesinin şart olduğu değerlendirildi. 11 Mayıs'ta AVM, berber ve kuaförlerin açılması ile başlayan normalleşme adımlarının ilk yansımalarının önümüzdeki 4 günde ortaya çıkacağı, 24-25 Mayıs tarihlerinde ise kesin etkisinin görüleceği belirtildi. Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde yeni normalleşme adımlarının atılması için bu tarihin beklenmesi gerektiği üzerinde duruldu.

HEDEF BİNİN ALTI

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda yapılan simülasyonlarda ise her şey yolunda gider ve geçen haftaki insan hareketliliğinin olumsuz bir etkisi olmazsa, günlük vaka sayısının 25 Mayıs'tan sonra binli rakamların altına düşmesinin ihtimal dahilinde olduğu belirtildi. Ancak, vaka sayısında öngörülmeyen bir artış olursa ve bu artış trendi üç-dört gün devam ederse, normalleşme adımlarının atılması askıya alınacak, gerekirse yeni kısıtlamalar getirilecek.

Bilim Kurulundaki bazı üyeler, AVM, berber ve kuaförlerin açılmasının yeni normalleşme adımları için bir deneme süreci olacağını belirterek "Bu alanlar riski en az olan alanlardı. Bu hareketlilik nedeniyle virüsün yayılma hızında bir artış oluyor mu, yansımasını salı gününden itibaren göreceğiz. Vakalarımız artış trendine girerse ve bu artış 3-4 gün devam ederse, yeni normalleşme adımları atılmaz. Çünkü bir sonraki adımda, bir önceki adımın yansımalarına bakılacak" görüşünü dile getiriyorlar.

"İSTANBUL" YASAĞI TEMMUZDA KALKACAK

Bilim Kurulu, seyahat yasaklarının kaldırılması konusunda bazı iller için 4 hafta, bazıları için de 8 haftalık bir süre belirledi. Buna göre, halen 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının bayramdan sonra bazı illerde kaldırılabileceği, ancak İstanbul'da vakaların düşmeye başlamasından itibaren 8 hafta beklenmesi gerektiği belirtildi. Mevcut vaka eğrisinden hareketle yapılan simülasyonlarda, İstanbul'daki seyahat yasağının temmuzun ilk haftasına kadar devam etmesi gerektiği görüşü öne çıktı.

Türkiye Gazetesi