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Et fiyatında normalleşme düşüşü: Bir önceki aya göre fiyatlar geriledi

Koronavirüs salgını ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunan kırmızı ete talep artarken, özellikle kuzu etinde fiyatlar bir önceki aya göre geriledi
 18 Mayıs 2020 07:21
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Et fiyatında normalleşme düşüşü: Bir önceki aya göre fiyatlar geriledi

Mayıs ayında kuzuların piyasaya sürülmesi ile fiyatların daha da gerileyeceğini belirten Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, özellikle normalleşme çerçevesinde işletmelerin açılması ile birlikte kırmızı ette fiyatların aşağıya çekileceğini anlattı.

FİYATLAR GEÇEN AYA GÖRE GERİLEDİ

Türkiye'de kişi başı küçükbaş hayvan eti tüketiminin gelişmiş ülkelere göre düşük olduğunu kaydeden Çelik, "Ülkemizde yaklaşık olarak kişi başı 1,5 kg küçükbaş hayvan eti tüketilmektedir. Tüketimin en fazla olduğu ülkeler 8,5 kg ile Avustralya, 6,6 kg ile Uruguay'dır. Dünya ortalamasının 1,7 kg olduğu küçükbaş eti tüketimi ABD'de 0,4 kg olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizdeki mevcut küçükbaş üretimi Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir" diye konuştu. Nisan 2020 fiyatlarıyla kuzunun toptan satış fiyatının 41 lira olduğunu anlatan Çelik, bu fiyatın geçen aya göre yüzde 0.7 gerilediğini ifade etti.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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