Kadınlar temizliğe sardı erkekler sosyal medyaya
|18 Mayıs 2020 06:50
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-İnsanlar virüs sebebiyle evde kalınca, davranışları değişti. Daha fazla sosyal medya, daha fazla yemek, daha fazla temizlik... Yani birçok şeyin fazlası var bugünlerde hayatımızda ama fazlaya değil, normale ihtiyacımız var aslında... Birçok insanın 'Korona Günleri' diye adlandırdığı 'evde kal' döneminde, insan davranışlarındaki değişikliklerle ilgili olarak bir araştırma yapıldı. Araştırmada, kadın-erkek demeden herkesin sosyal medya ile daha fazla zaman geçirdiğini ortaya koyuyor ama erkeklerin sosyal medya yönelimi daha fazla. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 18-76 yaş aralığındaki 645'i kadın ve 355'i erkek katılımcıyla internet üzerinden yaptığı araştırmasına göre normalde çalışan kadınlar evlerine daha fazla ilgi gösterme gibi bir gayretle, temizliğe girişti. Kadınların yarısı, her gün 3 saate kadar temizlik yapıyor. Bazı kadınlar ise her gün 4 saatini temizlik için ayırıyor. Tabii 4 saate kadar sosyal medyada olan kadınlar da var.
Kadın ailesiyle daha çok ilgili
Araştırmaya göre kadınların yüzde 50'si günde 1-3 saat, yüzde 10'u 4 saatten fazla, yüzde 10'u 1 saat temizlikle uğraşıyor. Erkekler de günde ortalama 2 saat kadar bu işle ilgileniyor. Kadınlar ayrıca aileleriyle daha çok vakit geçirirken, telefonla daha fazla ve uzun konuşuyor.
Erkekler film ve müzik diyor
Erkeklerin yüzde 50'si günde 1-3 saatini sosyal medyada geçiriyor. Yüzde 35'i 4 saatten fazla, yüzde 15'i de 1 saatini sosyal medyaya ayırdığını beyan ediyor. Biraz spor, kişisel bakım, film izleme, müzik dinleme, kitap okuma, ibadet ve online alışveriş erkeklerin günlük rutini.
BALKONA ÇIKIN
Kadınların Covid-19 korkusu, erkeklere oranla 'anlamlı' bir şekilde yüksek. Ayrıca kronik sağlık sorunu olanlar da daha fazla korkuyor. Ancak uzmanlar "Korkuyu gündeminizin 1. maddesi yapmayın. Varsa balkonda, yoksa cam önlerinde çiçek yetiştirin, egzersiz yapın, dengeli beslenin" diyor.
Canan Eraslan
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