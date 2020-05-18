Türkiye'nin hemen ödenmesi gereken dış borcu 500 milyar dolar mı?

Nejat Özonay, sosyal medyada Türkiye'nin dış borcuyla ilgili bilgilerin doğru analiz edilmediğini belirtti. Türkiye'nin 2019 sonu itibariyle 96,4 milyar dolar dış borcu olduğunu belirten Özonay, toplam dış borcun ise 436 milyar olduğunu ancak bu tutara her yıl kolayca çevrilen finansal sektör ve dış ticaret borçlarının dahil olduğuna dikkat çekti. Özonay ayrıca, toplam dış borcun önemli bir kısmının uzun vadeli yatırım kredileri olduğunu belirtti.

İşte Nejat Öznay'ın tespitler:

* Türkiye'nin yurtdışı finansman sorunu var mı?

Sosyal medyada her konuya bir yorum yazmayı marifet bilen tipler var. Onlara sorarsanız, Merkezi yönetimin borcu şu anda 500 milyar dolar..

Oysa Merkezi Yönetimin borcu 2019 sonu itibarıyla sadece 96.4 milyar dolar..

Toplam dış borç ise 436.9 milyar dolar. Bu tutara her yıl kolayca çevrilen Finansal sektör ve dış ticaret borçları dahil. Önemli bir kısmı da uzun vadeli yatırım kredileri..

Hazine, Şubat ayında herhangi bir itfası olmamasına rağmen, birisi 5 yıl (kupon %4.25), birisi 10 yıl (%5.25) olmak üzere toplam 4 milyar dolar dış borçlanma yaptı. Ek borçlanma yapılırken sorun yaşanmadığı gibi, sıkıntılı 2018 yılına göre maliyet 3 puan aşağıda gerçekleşti..

* Mart 2020 itibarıyla dış borcu 100.06 milyar dolar seviyesine gelen Merkezi yönetimin Haziran-Aralık döneminde ödemesi gereken tutar sadece 3.4 milyar dolar, faizlerle beraber toplam 5.9 milyar dolar. Tek bir borçlanmada halledilebilecek seviyede..

* Swap anlaşmaları yapılacaktır, fakat yapılmadığını düşünelim..

İhtiyaç duyulabilecek ekstra dövizi Hazine'nin yurtdışı ya da yurtiçinden borçlanması da alternatif olarak masada duracaktır..