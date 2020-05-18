Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu
|18 Mayıs 2020 08:28
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Bu sezon performansıyla lige damga vuran Göztepe'nin kalecisi Beto'nun talipler artıyor. Sarı-kırmızılıların kalecisi Beto'ya Beşiktaş kanca attı.
Karius ile anlaşmasını fesheden İstanbul ekibinin daha önce de ismi gündeme gelen Beto'yu renklerine bağlamak için harekete geçtiği öğrenildi.
Sergen Yalçın istiyor
Sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli file bekçisi önceliğinin Göztepe ile görüşüp daha sonra ailesinin de görüşünü alıp kararını vereceği belirtildi.
Beto'yu Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın çok istediği belirtildi.
Futbola Portekiz ekibi Lizbon'un altyapısında başlayan Beto, Chaves, Marco, Leixoes gibi takımlarda oynadıktan sonra, Porto'ya transfer oldu.
Beto'nun kariyeri
2011'de Cluj'a kiralanan Beto, 2012'de bonservis bedeli olmadan Braga'ya transfer oldu. 2012-13 sezonunda Sevilla'ya kiralanan Beto, 2013'te 2 milyon Euro'ya bonservisiyle Sevilla'yla anlaştı.
Sevilla'dan üç sezon önce Göztepe'ye gelen Beto takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olurken takımın kaptanlığını yaptı. Önemli takımlarda forma giyen Beto 4 kez Avrupa kupası kaldırdı.
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