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MHP milletvekili transferine süre sınırı istiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim ve siyasi partiler kanunları başta olmak üzere altı kritik konuda yeni çalışma yapılmasını isterken, düzenlemelerin neler olabileceği konusunda perde aralandı.
 18 Mayıs 2020 08:16
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MHP milletvekili transferine süre sınırı istiyor

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "memleket masası" çağrısı ile başlayan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni kurulan partilere grup kurmaları için milletvekili verebilecekleri çıkışıyla siyasi tansiyon yükselirken, Bahçeli'nin altı maddelik kanun değişikliği talebi parti karargahlarında merak uyandırdı.

Kaynaklar, Bahçeli'nin, "Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, TBMM İç Tüzüğü değiştirilmeli, Milletvekili Dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalı ve Siyasi Etik Kanunu ve meslek kuruluşları kanunu çıkarılmalı" başlıklarıyla gündeme getirdiği konuların zaten MHP seçim beyannamesinde yer aldığını anımsatıyor. MHP kurmayları dile getirilen taleplerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte mevcut yapıların yeni sisteme uyumu açısından zaten olması beklenen "kronolojik değişiklikler" olduğunu savunuyor.

MHP'de "X,Y,Z partisine 20 milletvekili vererek istikrarsızlık görüntüsü verilip, sisteme dönük yeni operasyonlara kapı aralanıyor. Millet bir milletvekiline oy verdiyse onu partisiyle birlikte değerlendirip oyunu vermiştir. Seçildikten sonra yok şu partinin vekile ihtiyacı var veya bireysel zaaflarla başka partiye geçmek, öncelikle milletin iradesine ihanettir" görüşü dile getiriliyor. Yeni partilerin grup kurmasının, TBMM çalışmalarında operasyonel olarak kullanılan yeni partilerin daha fazla söz almaları, teklif vermeleri anlamına geleceği ve iktidara karşı bayrak açma operasyonuna dönüştürülerek istikrarsızlık görüntüsüyle yeniden parlamenter sisteme dönüşün alt yapısının oluşturulmak istendiği vurgulanıyor. MHP'de, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sistematik operasyon yapılmak isteniyor" görüşü hakim.

Fezleke beklentisi

MHP'nin siyesi partiler ve seçim kanunlarına ilişkin yürüttüğü çalışmada, partiler arasında transferlere süre sınırı konulması planlanıyor. Buna göre, bir milletvekili seçildiği partiden başka bir partiye seçim öncesi geçemeyecek. Süre sınırının ne kadar olacağı konusunda ise 1 yıl veya daha fazla olması gibi alternatifler bulunuyor. Bahçeli'nin milletvekili dokunulmazlığı konusundaki, "beklentiler karşılansın" talebi ise, TBMM'de bekleyen fezlekelere dönük. Bahçeli, dokunulmazlık fezlekelerinde Meclis'in "bekleme odası" olarak görülmesine karşı olduğu dile getiriliyor
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