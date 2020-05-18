Akdeniz'de şiddetli deprem
Gelen son dakika haberine göre; Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|18 Mayıs 2020 08:31
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