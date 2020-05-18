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CİMER, kullanılmayan servis ücretleri için yol gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) velilere, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kullanmadığı servis ücretlerinin iadesi için tüketici hakem heyetlerine başvurmalarını önerdi.
 18 Mayıs 2020 08:41
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CİMER, kullanılmayan servis ücretleri için yol gösterdi

Veli başvurusu üzerine CİMER'den verilen yanıtta, virüs nedeniyle hizmet alınamayan dönemde "mağduriyetlerin giderilmesi için" muammaya dönen okul servisi ücretlerinin hakem heyetlerine başvuru yoluyla çözülebileceği belirtildi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre CİMER, mağdur veliye 6502 Sayılı Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurumun yetkili kılındığını anlatarak, "Bunlar, illerde oluşturulan tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleridir. Halen Tüketici Mahkemesi oluşturulmayan yerlerde ise genel görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır" dedi. Söz konusu mahkemelerde açılacak davaların her türlü resim ve harçtan muaf olduğuna dikkat çekilen yanıtta velilere şu önerilerde bulunuldu:

KARARLAR BAĞLAYICI

"Değeri 6 bin 920 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde olan illerde, değeri 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulması zorunludur. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde, değeri 10 bin 390 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, değeri 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulması zorunludur. İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlar tarafları bağlar. Taraflar, bu karara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici hakem heyetine başvuru yapılamayacağından tüketici mahkemelerine başvuru yapılması zorunludur. Mal veya hizmeti satın aldığınız yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya tüketici mahkemesine fatura, satış fişi, sözleşme gibi belgelerle birlikte başvurmanız gerekmektedir."

ANAOKULU ÜCRET İADELERİ

Öte yandan birçok velinin mağdur olduğu ve uzaktan eğitime geçen anaokullarınada kayıtlı küçükler için ücret iadeleriyle ilgili Hürriyet yazarı Oya Armutçu köşesinde şu ifadeleri kullandı:

CORONA VİRÜS MÜCBİR SEBEP

"Borçlar Kanunu kapsamında salgın hastalık nedeniyle mücbir sebep ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, iki tarafa da borç yükleyen eğitim sözleşmesinin kesintiye uğraması nedeniyle, taraflar taahhüt ettikleri borç ve yükümlülüklerden kurtulmaktadır. Okulöncesi eğitim kurumu, eğitim ve yan hizmetleri verme borcundan, öğrenci velisi ise eğitim ve yan hizmetler karşılığı bedeli ödemekten kurtulmaktadır. Taraflar birbirlerini yükümlülüklerin yerine getirilmesi yönünde zorlayamazlar. Ancak salgın akabinde bazı okulöncesi eğitim kurumları, uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edeceklerini bildirmekle birlikte, eğitim ücretlerini ise salgın öncesindeki haliyle velilerden talep etmektedir.

ÜCRET İADESİ VE İNDİRİM İSTENEBİLİR

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, eğitim kurumu tarafından verilemeyen faydalar dikkate alınarak, bu faydalar oranında ücret iadesi istenebilmesi olanaklıdır. Okurumuz, eğitim kurumuyla imzalamış olduğu sözleşmedeki hizmetleri dikkate alarak, alamadığı hizmetler oranında ödemiş olduğu bedellerin iadesini isteyebilir, hizmet bedelini taksitler halinde ödüyor olması halinde ise ücretlerde indirim talebini kuruma iletebilir."
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