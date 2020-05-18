1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Silahlı kavgada eşini korumak isteyen kadın öldü!

Beykoz'da Gül K.adlı kadını rahatsız eden Şehmuz U. ile Gül K.'nın kocası Yılmaz K. arasında kavga çıktı. Çıkan tartışmada eşini korumak için komşusunun doğrulttuğu silahın önüne geçen kadın vurularak hayatını kaybetti.
 18 Mayıs 2020 08:48
Yazdır
Silahlı kavgada eşini korumak isteyen kadın öldü!

Olay, Çamlıbahçe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki evde yaşayan Gül K (40)., aynı mahallede yaşayan Şehmuz U. tarafından rahatsız edildi. Bu durumu öğrenen Gül K'nın eşi Yılmaz K., evinden aldığı silahla Şehmuz U'nun evine gitti. Eşinin silahla evden çıkması üzerine Gül K. da eşinin arkasından evden çıktı. Şehmuz U'nun evinin önünde iki taraf tekrar kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Şehmuz U. da üzerindeki silahını çekti. Henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda ateş alan Şeymuz U'nun silahından çıkan kurşun, eşini korumak için önüne geçen Gül K.'ya isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri yardıma koşarken Şehmuz U. olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar tarafından özel bir araçla Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürülen Gül K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcısı'nın nezaretinde olay yerinde inceleme yaptı.

İNCELEME SABAH DEVAM EDECEK

Olay yerinde gece karanlığından dolayı sağlıklı inceleme yapılamaması üzerine polis ekipleri, incelemelerine sabah saatlerinde tekrar başlamak üzere ara verdi. Öte yandan hayatını kaybeden Gül K.'nın eşi Yılmaz K.' da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Silahından çıkan kurşunla Gül K.'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen Şeymuz U.'nun uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürüldü.

"KİRACIMIZDI"

Olayla ilgili bir mahalle sakini, "Bizim kiracımızdı; şu an ne yaşanmış, nasıl olmuş inan bilmiyorum. Sadece olayı duyduk, çocuklarım haber verdi o an dışarıdaydım geldim ama olaya vakıf değilim. Duyduğumuza göre arabayla buradan götürmüşler, sadece olayı duyduk ama içeriğini bilmiyorum" dedi.

Silahıyla birlikte olay yerinden kaçan Şehmuz U.'nun yakalanması için polis çalışma başlattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akdeniz'de şiddetli deprem
18 Mayıs 2020 08:31		 İnternette 'ölüm grupları' kuruluyor, siteler denetlenmeli
18 Mayıs 2020 08:00
Bilanço haftası: 11 Mayıs'ın sonucunu bu hafta göreceğiz
18 Mayıs 2020 07:05		 Kadınlar temizliğe sardı erkekler sosyal medyaya
18 Mayıs 2020 06:50
Sıcak hava devam edecek - Haritalı
18 Mayıs 2020 06:30		 Bilim Kurulu üyesi Prof Özlü: Böyle giderse bayram sonu birinci dalgayı atlatmış olabiliriz
18 Mayıs 2020 04:27
İbrahim Kalın'dan 10 kitap önerisi
18 Mayıs 2020 03:59		 Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
18 Mayıs 2020 03:53
Salgında, Kur'an okuyanların, namaz kılanların oranı arttı
18 Mayıs 2020 03:32		 Çalışması engellenen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ve tanıklar olay anını anlattı
18 Mayıs 2020 01:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:19 - Ambulans uçak rahatsızlanan 17 günlük bebek için havalandı09:16 - Prof. Kemal Sayar: Covid-19 sürecinde hemşirelerin hakkı yendi09:06 - Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti09:03 - Boşanmak isteyen eşini kızının gözünün önünde öldürdü09:01 - Anaokulunda ücret iadesi nasıl istenilir?09:01 - Serhat Ulueren'den Fatih Terim'e şok sözler: Sen önce Başkanına bir geçmiş olsun de !08:55 - 'Milliyetçileri içeri almam' dedi, Akşener'i şahit gösterdi08:50 - COVID-19'u yenen 5 aylık bebek taburcu edildi08:48 - Silahlı kavgada eşini korumak isteyen kadın öldü!08:41 - CİMER, kullanılmayan servis ücretleri için yol gösterdi
08:37 - Dolar düşüyor, gram altın ise yükselişte08:31 - Akdeniz'de şiddetli deprem08:28 - Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu08:23 - Türkiye'nin hemen ödenmesi gereken dış borcu 500 milyar dolar mı?08:16 - MHP milletvekili transferine süre sınırı istiyor08:00 - İnternette 'ölüm grupları' kuruluyor, siteler denetlenmeli07:46 - Kamu personeline yüksek ücretlerle aylıksız izinle çalışma imkanı07:21 - Et fiyatında normalleşme düşüşü: Bir önceki aya göre fiyatlar geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Hem sıfır hem 2.el araç fiyatları yükselecek
Sürekli geçici görevlendirildi, Yargıtay eziyet şeklinde mobbing dedi
Salgında, Kur'an okuyanların, namaz kılanların oranı arttı
Kamu personeline yüksek ücretlerle aylıksız izinle çalışma imkanı
İbrahim Kalın'dan 10 kitap önerisi
Bayramda evde miyiz? Kabine bugün karar verecek
İŞKUR ilçe müdürü rüşvet ve zimmetten tutuklandı
Çalışması engellenen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ve tanıklar olay anını anlattı
Kur'anı Kerim'den Mesajlar kitabında %45 indirim!
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum Kovid-19'dan zencefille kurtuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
RTÜK Başkanı anahaberime keşke konuk olsa 1
Aynen aynen 3
nişan töreninde 30 kişiye corona bulaşması 3
sosyal mesafe 2
sensörlü lamba 3
dünya sağlık örgütü 4
kim milyoner olmak isterin görme engelli yarışmacısı 1
camilerin 12 haziran'da ibadete açılması 1
dilan polat 2
Gündemi sözlükten takip etmek 1
SON İLANLAR
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam