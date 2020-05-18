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'Milliyetçileri içeri almam' dedi, Akşener'i şahit gösterdi

İyi Parti'den adaylığı sorulan Kadıköy Belediye Başkan adayı Emre Kınay, seçimlerden önce Meral Akşener'e "Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyetçi olan kimseyi kapıdan almam" dediğini açıklamış, "Çok açık söylüyorum kabul ediyorsanız adayınız olayım dedim, O da kabul etti." diyerek Akşener'i şahit tuttu.
 18 Mayıs 2020 08:55
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'Milliyetçileri içeri almam' dedi, Akşener'i şahit gösterdi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İyi Parti'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan tiyatrocu ve oyuncu Emre Kınay, katıldığı televizyon programında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve adaylığında yaşadığı sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN LAKİK DEMOKRATİK CUMHURİYET ESASTIR"

Emre Kınay'a Akşener'in milliyetçilik açıklamalarının yer aldığı "Tanrı Dağı kadar Türk - Hira Dağı kadar Müslüman" tarzı söylemleri hatırlatıldıktan sonra "Sanatçı mutlaka siyaset yapmalı mı?" sorusu yöneltildi.

Kınay bu soruya Meral Akşener ile aynı fikirde olmadığını belirterek "Mansur Yavaş'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayata bakış ve hayatta durdukları yer konusunda aynı fikirde olduklarını kim söyleyebilir ya da Ekrem İmamoğlu ile...Dolayısıyla ben aynı fikirde tabii ki de değilim. Benim için laik, demokratik, cumhuriyet esastır." dedi

"MİLLİYETÇİ KİMLİĞİ İLE GELENLERİ KAPIDAN İÇERİ ALMAM"

İyi Parti'nin adayı olmadan önce Akşener ile görüştüğünü ifade eden Kınay, "Meral Hanım hatırlayacaktır. Ben sosyalistim. Benim kapıma sizin aracılığınızla ve herhangi bir milliyetçilk kimliği ile gelen hiç kimseyi siz gönderseniz dahi içeri almam. Çok açık söylüyorum kabul ediyorsanız adayınız olayım dedim O da kabul etti." açıklamasında bulundu.

İyi Parti adayı Emre Kınay, seçimlerde %12 oy almıştı
Memurlar.Net
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