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Anaokulunda ücret iadesi nasıl istenilir?

Uzaktan eğitime geçen anaokullarında kayıtlı küçükler için ücret iadesi istenebilir mi? Kriterleri neler? Ne zaman, nereye başvurmak gerekir?
 18 Mayıs 2020 09:01
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Anaokulunda ücret iadesi nasıl istenilir?

Uzaktan eğitime geçen anaokullarında kayıtlı küçükler için ücret iadesi istenebilir mi? Kriterleri neler? Ne zaman, nereye başvurmak gerekir? Bu haftaki yazımda.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun köşe yazısında anaokulunda ücret iadesi konusun adeğindi.

Armutçu yazısında: Önce velilerin bu sorularını özetleyen okurum S.T.'nin yazdıkları:

"Oğlum üç yaşında ve bir anaokulunda kaydı bulunuyor. 13 Mart'tan itibaren okula anaokuluna gitmiyor. Mart ayı ücretini tam olarak ödedik. Nisanda uzaktan eğitim yapacaklarını söylediler, yaklaşık 22 gün boyunca bir yayın açtılar. Oğlum dahil üç çocuk katıldı. Sınıf mevcudu 11 idi. Nisan, mayıs ve haziran için okul bizden tam ödeme istiyor. Bunun üzerine mayısta oğlumu online etkinliklere dahil etmiyorum. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz?"

Anaokulunda ücret iadesi nasıl istenir

KRİTER: EKSİK VEYA VERİLMEYEN HİZMET

Tüketici hukuku konusunda uzman avukat Buğcan Çankaya, okurum S.T. ve benzer tüm okurlarımın sorularını yanıtlayacak şekilde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Koronavirüs sebebiyle eğitim yöntemlerinin değişmesi ve farklılaşması nedeniyle, birçok öğrenci velisi benzer sorunlara çözüm arayışı içerisinde. Eğitim sistemini uzaktan eğitim yöntemine geçiren kurumlara ödenen ücretlerde, ücretin karşılığı olan hizmetlerin, daha önce fiziken alınan hizmetlerle kıyaslanarak, eksik veya verilemeyen bir hizmetin varlığı kriter olarak aranmaktadır.

KORONAVİRÜS MÜCBİR SEBEPTİR


Borçlar Kanunu kapsamında salgın hastalık nedeniyle mücbir sebep ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, iki tarafa da borç yükleyen eğitim sözleşmesinin kesintiye uğraması nedeniyle, taraflar taahhüt ettikleri borç ve yükümlülüklerden kurtulmaktadır. Okulöncesi eğitim kurumu, eğitim ve yan hizmetleri verme borcundan, öğrenci velisi ise eğitim ve yan hizmetler karşılığı bedeli ödemekten kurtulmaktadır. Taraflar birbirlerini yükümlülüklerin yerine getirilmesi yönünde zorlayamazlar. Ancak salgın akabinde bazı okulöncesi eğitim kurumları, uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edeceklerini bildirmekle birlikte, eğitim ücretlerini ise salgın öncesindeki haliyle velilerden talep etmektedir.

YEMEK, BARINMA HİZMETİ VERİLMİYOR

Bu noktada, kurumların vermekte olduğu okulöncesi eğitimin kapsamına ve faydalara bakmak gerekmektedir. Bu eğitim içerisinde çocuğun günün uzun bir bölümünde kurum sorumluluğu ve gözetiminde olması, program dahilinde eğitim alması, yemek, barınma, uyuma gibi ihtiyaçlarının karşılanması gibi hizmetler karşılığında kurumun ücret talep ettiği tartışmasızdır. Ancak salgın sonrasında, bu hizmetlerden yalnızca öğrencinin eğitilmesi hizmetinin verilebildiği okur sorumuzdan anlaşılmaktadır.

ÜCRET İADESİ VE İNDİRİM İSTENEBİLİR


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, eğitim kurumu tarafından verilemeyen faydalar dikkate alınarak, bu faydalar oranında ücret iadesi istenebilmesi olanaklıdır. Okurumuz, eğitim kurumuyla imzalamış olduğu sözleşmedeki hizmetleri dikkate alarak, alamadığı hizmetler oranında ödemiş olduğu bedellerin iadesini isteyebilir, hizmet bedelini taksitler halinde ödüyor olması halinde ise ücretlerde indirim talebini kuruma iletebilir.

ADRES TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ

Tarafların ücret konusunda anlaşamaması halinde ise tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerinin, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerinin ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerinin, bu miktarlar üzerinde ise tüketici mahkemelerinin görevli olduğuna dikkat etmek suretiyle hakkını arayabilir."

SÖZLEŞMENİZE BAKIN

Avukat Çankaya'nın detaylı açıklamaları ışığında S.T. başta olmak üzere okurlarıma öncelikle sözleşmelerini inceleyerek, okul yönetimi ile temasa geçerek, verilmeyen hizmetler nedeniyle indirim ya da ücret iadesi talep etmelerini öneriyorum. Uyuşmazlığın çözülememesi halinde ise şu anda ilgili hakem heyetine elektronik ortamda https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr" adresi üzerinden başvurmak mümkün. Tüketici mahkemeleri ise diğer mahkemelerle birlikte 15 Haziran'da normal mesaiye başlayacak. Haberiniz olsun.
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