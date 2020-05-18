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Serhat Ulueren'den Fatih Terim'e şok sözler: Sen önce Başkanına bir geçmiş olsun de !

Ünlü spor yazarı ve yorumcusu Serhat Ulueren, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in UEFA Kupası aldıkları yıl dönemi için çektiği klibi eleştirdi.
 18 Mayıs 2020 09:01
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Serhat Ulueren'den Fatih Terim'e şok sözler: Sen önce Başkanına bir geçmiş olsun de !

Galatasaray dün 17 Mayıs 2020'de Arsenal'i yenerek aldıkları UEFA Kupası'nın 20. yılını kutladı.

O dönemde takımın başında olan teknik direktör Fatih Terim günün anlam ve önemiyle ilgili bir video yayınladı. Videoda Terim 20 yıl önceki Fatih Terim'e mektup yazdı.

Fatih Terim'in yazdığı bu mektubu ünlü spor yorumcusu Serhat Ulueren şu sözlerle eleştirdi. İşte Ulueren'in tweeti..

'Bu ne görgüsüzlük, ne megalomanlıktır anlamadım. Kendi kendine mektup yazmalar, klipler... Sen önce Başkanına bir geçmiş olsun de!..'
CNN Türk
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