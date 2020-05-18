PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta ilk yardım malzemeleri ele geçirildi
|18 Mayıs 2020 09:28
|Yazdır
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen 2 sığınakta yaralı teröristlere ilk yardım amacıyla kullanılan çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesinin Akçabudak ve Konuk köyleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver İstihbarata Dayalı Nokta Operasyonu" başarıyla tamamlandı.
Operasyonda, teröristlerce kış üstlenmesi amacıyla kullanıldığı tespit edilen, Akçabudak köyü kırsalında toprak altına kazılarak yapılmış girişinde tahtadan kapağı olan sığınak ile Konuklu köyü kırsalında toprak altına yapılmış, tabanı halı ve duvarları naylonla kaplı sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Sığınaklar ve sığınak çevresinde toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde teröristlerce el yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan 9 elektrikli fünye, 250 pil, avometre, 4'lü pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu, 6 tüp ile 3 terörist kıyafeti, kamuflaj, 2 sırt çantası, 500 kilogram gıda malzemesi, yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve özellikle yaralı teröristlere ilk yardım amacıyla kullanılan çok sayıda tıbbi malzeme bulundu.
Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri yerinde imha edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu gözaltında
18 Mayıs 2020 04:49
|Güvenlik korucusunun kanı yerde kalmadı
17 Mayıs 2020 18:22
|FETÖ'nün 'bahçıvanı' ve mahrem imamlarına saklanmaları için 'gaybubet evi' kiralamışlar
17 Mayıs 2020 11:41
|Adil Öksüz'ü serbest bırakan astsubay ankesörden aranmış
17 Mayıs 2020 11:15
|Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
16 Mayıs 2020 13:49
|Belediye Başkanı'nın ajandasından bomba kılavuzu çıktı
16 Mayıs 2020 06:40
|HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak, gözaltına alındı
15 Mayıs 2020 19:12
|Bakan Soylu: Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek
15 Mayıs 2020 18:47
|Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı
15 Mayıs 2020 17:57
|Bitlis Valisi: Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var
15 Mayıs 2020 15:50