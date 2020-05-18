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PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta ilk yardım malzemeleri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 sığınakta, yaralı örgüt mensuplarına ilk yardım amacıyla kullanılan çok sayıda tıbbi ile el yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
 18 Mayıs 2020 09:28
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PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta ilk yardım malzemeleri ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen 2 sığınakta yaralı teröristlere ilk yardım amacıyla kullanılan çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesinin Akçabudak ve Konuk köyleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver İstihbarata Dayalı Nokta Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, teröristlerce kış üstlenmesi amacıyla kullanıldığı tespit edilen, Akçabudak köyü kırsalında toprak altına kazılarak yapılmış girişinde tahtadan kapağı olan sığınak ile Konuklu köyü kırsalında toprak altına yapılmış, tabanı halı ve duvarları naylonla kaplı sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Sığınaklar ve sığınak çevresinde toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde teröristlerce el yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan 9 elektrikli fünye, 250 pil, avometre, 4'lü pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu, 6 tüp ile 3 terörist kıyafeti, kamuflaj, 2 sırt çantası, 500 kilogram gıda malzemesi, yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve özellikle yaralı teröristlere ilk yardım amacıyla kullanılan çok sayıda tıbbi malzeme bulundu.

Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri yerinde imha edildi.

Anadolu Ajansı
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