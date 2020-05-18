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Bacalar milli ekonomi için temiz tütmeye hazır

Termik santrallerdeki baca düzenlemesinin ardından üretimi 1 Ocak'tan itibaren geçici olarak durdurulan termik santraller yeniden üretime geçmek için gün sayıyor. Kütahya'daki Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri'nde Avrupa standartlarında baca gazı arıtma sisteminin kurulumu tamamladı. İki santral, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tekrar açılış için müracaatını yaptı. Milli ekonominin lokomotiflerinden olan iki santral de yeniden üretime geçmek için gün sayıyor. Aileleriyle birlikte 50 bin kişinin gözü kulağı bakanlığın vereceği kararda
 18 Mayıs 2020 09:34
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Bacalar milli ekonomi için temiz tütmeye hazır

Santraller çalışmamasına rağmen hiçbir çalışanını mağdur etmeyen Seyitömer ve Tunçbilek Santralleri son teknoloji DRY FGD baca gazı arıtma sistemlerini tamamlayarak çevreye daha duyarlı hale geldi.

Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürü Orhan Kırca "Avrupa standartlarında son teknolojiye göre baca gazı arıtma sistemi tamamlanmıştır. Termik santralleri besleyen yerli kömür maden işletmelerimiz çok önemli. Ülkedeki madencilerimizin neredeyse yüzde sekseni bu işletmelerde çalışmakta olan işçi kardeşlerimizi oluşturmaktadır. Bir taraftan bir takım lobilerin de ülkemizdeki bu milli ve yerli kaynakların bir kenarda atıl ve işlemez hale gelmesi için çaba gösterdiğini, ülkemizin vatandaşı ve bireyleri olarak iyi bilmekteyiz ve bu konuya da hep beraber dikkat etmemiz gerekir. Bu işletmelerin tamamı devlette olsun, özel sektörde olsun fark etmez ülkemizin milli servetidir ve yerli milli ekonomimizin en önemli lokomotifleridir. Ayrıca Türkiye kömür işletmelerinin ürettiği kömürün neredeyse yarısını Tunçbilek ve Soma Termik santralleri satın alıp kullanıyor. Türkiye Kömür İşletmelerini de bu santraller ayakta tutuyor. Bu santrallerin çalışması enerjide dışa bağımlılığımızı azalmaktadır. Yerli üretimin, enerji piyasalarında dövize olan etkisini de azalttığı için ayrıca önem taşıyor. Santraller yerli ve milli kaynakları kullanarak gerçekleştirdiği elektrik üretimiyle Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Türk lirasıyla yapılan üretimler, ülkemiz insanının daha ucuz elektrik kullanabilmesi için büyük önem taşıyor" dedi.

ÇEVREYE SIFIR ATIK

Gerçekleştirilen çalışmanın tam bir çevre dostu sistem olduğunu söyleyen Seyitömer Termik Santrali Genel Müdürü Süleyman Memiş; "Sistemin en büyük avantajı herhangi bir atığı, çevreye bırakacağı bir atığı yok. Bu yönüyle de çok temiz bir teknoloji. Personelimizin mağduriyeti konusunda da hassas davrandık. Ocak ayından beri personelimizin maaşını aksatmadan ödemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

ÖNCEL, KÜTAHYA MADEN ŞEHRİ

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu hatırlattan ve bu santrallerin bir an önce üretime yeniden başlaması gerektiğine dikkat çeken Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Öncel "Kütahya bir maden şehri. Topraklarımızın altında yatan milyon ton kömür ve enejri kaynakları aktif hale getirmek için bu santrallerimiz kuruldu. İnşallah en kısa zamanda bu tesislerimiz faaliyete geçer. Çünkü bu tesislere ihtiyacımız var. Şu anda devletimizin her türlü kaynağa ihtiyacı var. Dışarıdan aldığımız petrol, doğalgaz ki elektrik sektörümüz doğalgaza bağlı santrallerle üretiliyor. Bu santrallerimizi açıp hem Kütahyamıza hem milli ekonomimize ciddi katkılar sunacağına inanıyorum geçmişte olduğu gibi." diye konuştu.

Erhan Öztürk
Sabah
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