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Yabancı hastalar randevu peşinde

Virüsle mücadeledeki başarı, sağlık turizmini şimdiden hareketlendirdi. Yurtdışından randevu gelmeye başladığını belirten hastanelerin yöneticileri "Bugün uçuş başlasa gelecek yüzlerce hasta var" dediler
 18 Mayıs 2020 10:07
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Yabancı hastalar randevu peşinde

Türkiye'nin virüsle mücadeledeki başarısı sağlık turizmi için büyük referans oldu. Uçuşların başlamasıyla birlikte Türkiye sağlık turizminde yükselişe geçecek. "Şehir hastanelerini nasıl dolduracağımızın cevabı şimdiden geldi" diyen hastane patronları, yabancı hastaların randevu almaya başladığını söylediler. Sağlık turizmi yöneticileri Türkiye'nin 20 Mayıs'tan itibaren sağlık turizmi için kapılarını açacak olmasının da yabancıların Türkiye'ye güveninin göstergesi olduğunu belirttiler.

DEİK SAĞLIK KOMİSYONU ÜYESİ VE ESTEWORLD SAÇ EKİMİ VE PLASTİK CERRAHİ SAĞLIK GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. SERVET TERZİLER: AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN ÜS OLURUZ

"Virüsle mücadelede hükümeti ayakta alkışlamak lazım. Panik yapmadan hızlı kararlarla bir tarih yazıldı. Türkiye sağlıkta bir dünya markası olduğunu tescilledi. Türkiye Avrupa'nın sağlık üssü olacak. 20 Mayıs'tan itibaren Türkiye'nin sağlık turizmine kapılarını açacak olması yabancıların güveninin göstergesi. Bence bizim şehir hastanelerini nasıl dolduracağımızın cevabı geldi artık. Uçuşlar açıldığı gün gelecek yüzlerce hastamız var. Zaten müşterilerimizin ise % 70'i randevusunu ertelemişti."

İRMET HOSPİTAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI OP. DR. AHMET TÜRKER: YABANCILAR, REZERVASYONA BAŞLADI

"Yurtdışında hastane ve doktorlarımıza karşı çok büyük güven geldi. Talep artacak. Sağlık turizmindeki hastalar rakip ülkeler yerine bize gelecek. Çünkü Türkiye virüsle mücadelede çok başarılı oldu. Yabancı hasta Türkiye'yi daha çok tercih eder hale gelecek. Bütün olay uçuşların açılması. Şu anda rezervasyon yapan yabancı hastalarımız var."

BE AESTHETİC YÖNETİM KURULU BAŞKANI OP. DR. BİLGEHAN AYDIN: SAĞLIKTA DÜNYANIN GÖZÜ BİZDE

"Estetik cerrahi ile kapısını araladığımız sağlık turizminde, tam olarak dönüm noktasındayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ile Kovid-19 salgını sürecinde gösterdiğimiz disiplinli bilimsel duruş ve başarı tüm dünyanın dikkatini üzerimize çekti. Bu durum elbette estetik cerrahi randevu taleplerinde patlama yarattı. Ancak özellikle belirtmek isterim ki bu güven ortamı doğru değerlendirilirse tüm tıbbi branşlarda patlama yaşayabiliriz. Havaalanı hastanesi bittiğinde tüm dünyada özelikle Avrupa'dan kabul edeceğimiz Kovid-19 yoğun bakım hastalarını alkışlarla taburcu edebilirsek dünyanın otoritesi haline gelmemiz işten bile değil. Wıfi sistemlere yoğun bakım hastalarını, web sitelerinde online ile paylaşıp şeffaf takip ile Türk hekimlerine hayranlık uyandırabiliriz. Estetik cerrahide rekor bekliyoruz. Hadi tüm branşlarda bu rekoru kıralım. Bütün dünyayı Türk hekimlerine ve sağlık çalışanlarına emanet edelim."

31 ÜLKENİN HASTASINA KAPILAR AÇILIYOR

Sağlık Bakanlığı önceki gün normalleşme sürecinde sağlık turizmi kapsamında, 20 Mayıs'tan itibaren 31 ülkeden gelecek hastaların kabul edileceğini duyurmuştu. Kapıların açıldığı ülkeler arasında Irak, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Almanya, İngiltere de var.

YAŞAR KIZILBAĞ
Akşam
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