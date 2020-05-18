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Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişinin, cipiyle geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı Sare yaşamını yitirdi.
|18 Mayıs 2020 10:09
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Hasan K., ciple geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği kızı Sare K.'ye (2) çarptı.
Aracın altında kalan minik kız, ağır yaralandı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesini ardından ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sare K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi, gözyaşlarına boğuldu.
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