Seyahat yasağı İstanbul'da Temmuz'a kadar devam edecek
Bilim Kurulu, İstanbul'da seyahat yasağının Temmuz ayına kadar devam etmesini istiyor.
|18 Mayıs 2020 10:44
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Bilim Kurulu, İstanbul'da seyahat yasağının Temmuz ayına kadar devam etmesini istiyor.
Bilim Kurulu, seyahat yasaklarının kaldırılması konusunda bazı iller için 4 hafta, bazıları için de 8 haftalık bir süre belirledi. Buna göre, halen 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının bayramdan sonra bazı illerde kaldırılabileceği, ancak İstanbul'da vakaların düşmeye başlamasından itibaren 8 hafta beklenmesi gerektiği belirtildi.
Mevcut vaka eğrisinden hareketle yapılan simülasyonlarda, İstanbul'daki seyahat yasağının temmuzun ilk haftasına kadar devam etmesi gerektiği görüşü öne çıktı.
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