A Haber'in skandal hatasına tepki yağdı, kanal özür diledi
|18 Mayıs 2020 10:56
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A Haber sunucusu Zeynep Bayramoğlu'nun Anadolu Ajansı editörü Turgut Alp Poyraz ile Kudüs'ten yaptığı canlı bağlantıda, Kudüs'ün İsrail'in başkenti gibi gösterilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Twitter'da "Kudüs kırmızı çizgimizdir" hashtagiyle Türkiye gündemine ilk 5'e giren konuyla ilgili kanaldan özür açıklaması geldi.
"Lokasyon hatası yapılmıştır"
Yayınlanan özür mesajında, şu ifadelere yer verildi: A Haber kuruluşundan bugüne Filistin davasına sahip çıkıp Filistinli kardeşlerimizin sesi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. A Haber her zaman mazlum coğrafyadaki halklarımızın yanında olan, binlerce haber ve belgesel yaparak onların haklı davasını savunan televizyon kanalıdır. Canlı yayın bağlantısında bir lokasyon hatası yapılmıştır, bu hata bizleri derinden üzmüştür. Bu nedenle halkımızdan özür dileriz. Kudüs Filistin'in başkentidir ve ilelebet öyle kalacaktır.
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