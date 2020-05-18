Hayvanlara mama bırakan adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
|18 Mayıs 2020 11:01
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Eskişehir'de bir parkta sokak hayvanlarına mama ve su için kap bırakan yaşlı adama, sokağa çıkma yasağını ihlal eden komşusu hakaretler savurup kürekle saldırdı. Mama ve su kaplarını da tekmeleyen saldırganın görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tepkiler üzerine komşusundan özür dileyen saldırgan, 1 hafta boyunca mama alıp parka bırakma sözü verdi.
Olayın sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Valiliği'nin talimatıyla soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nail Beyaz'ı oturduğu apartmana gitti. Sakarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen Beyaz'a sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
ÖZÜR DİLEDİ, BARIŞTILAR
Nail Beyaz'ın, yaşanan olayın ardından Yavuz Baykal'dan özür dilediği öğrenildi. Baykal'ın da sokak hayvanlarına mama ve su vermesi karşılığında özrü kabul ederek şikayetçi olmadığı belirtilirken, birlikte çekildikleri bir fotoğrafta sosyal medyadaki paylaşımlarda yer aldı.
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