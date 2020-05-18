1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaskoda yeni dönem! Aylık Kasko seçeneği getirildi

Corona virüs salgınından dolayı araçlarını az kullanan veya ekonomik durumları olumsuz etkilenen sigortalılara aylık kasko seçeneği getirildi
 18 Mayıs 2020 11:06
Yazdır
Kaskoda yeni dönem! Aylık Kasko seçeneği getirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, piyasadaki bir çok kuralı ya yok ediyor ya da tekrar baştan yaratıyor. Neden mi? Çünkü Türkiye'de daha önce hiç yaşanmamış bir şey yaşanıyor.

Milliyet'in haberine göre; Türkiye'de böyle bir uygulamanın ilk kez yapıldığını belirten (İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği) İSAD Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Sigortalılarımız yıl içerisinde istediği zaman aylık poliçe yaptırmaktan vazgeçebilir, poliçesini belli bir süre durdurabilir veya geniş teminatlı kasko poliçesine geçiş yapabilir. Ayrıca bu ürünümüzde herhangi bir servis kısıtlaması da yok." dedi.

''Diledikleri servise götürebilirler''

Olası bir hasar durumunda aracın istenilen servise götürülebileceğini belirten Bağcı, ''Müşterilerimiz olası hasar durumunda araçlarının tamirini diledikleri serviste gerçekleştirebilirler. Diğer taraftan araç sahipleri için en önemli riskler olan çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı teminat sunan Aylık Kasko Sigortası'na, isteğe bağlı olarak İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ve 7/24 Asistans Paketi de dahil edilebiliyor" şeklinde konuştu.

Aylık Kasko Nedir?

Piyasadaki ürünlerden farklı olarak yıllık değil aylık güvence sağlayan Aylık Kasko; Aracınızın kasko yenilemesi geldiği halde belirli nedenlerle yenileme yaptıramadığınız durumlarda kredi kartı limitinize bloke koyulmadan bütçenize uygun fiyatlarla aracınızı korumanız için hazırlanmış bir kasko sigortası ürünüdür. Aracınızı en uygun fiyatlarla ve aylık ödemeyle sigortalayabilir ve temel risklere karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Kimler bu ürünü satın alabilir?

Mevcut Kaskosu olup yenileme vadesi içinde olan veya vade boşluğu 15 güne kadar olan bireysel sigortalılar ürünü satın alabilir.

Aylık kasko sigortası nasıl yenilenmektedir?

Aylık Kasko Sigortası siz aksini bildirmediğiniz ve belirli kriterleri sağladığınız sürece ve kredi kartınızın onay vermesi halinde her ay otomatik olarak yenilecektir.

Aylık araç kaskosu neleri kapsar?

Aylık Kasko teminatları çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı güvence sağlamaktadır. Üstelik isteğe bağlı olarak ihtiyari mali mesuliyet teminatının yanı sıra, asistans hizmetleri de ürün kapsamında sunulabilmektedir. 30 TL ile 100 TL arasında araç modeline değerine göre değişmektedir.
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hem sıfır hem 2. el araç fiyatları yükselecek
18 Mayıs 2020 07:17		 Oto ekspertizde koronaya karşı online randevu dönemi
17 Mayıs 2020 11:19
Nisan'da otomatik otomobilleri tercih ettik
17 Mayıs 2020 10:59		 Aracı olanlar dikkat! Araçlarınızın aküsü boşalabilir
13 Mayıs 2020 19:11
Araç muayene işlemleri alınan önlemlerle devam ediyor
13 Mayıs 2020 11:21		 İkinci el otoda nisanda en çok satılanlar belli oldu
12 Mayıs 2020 11:23
İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi
11 Mayıs 2020 11:15		 'Türkiye deposunu 'ucuz petrolle' fulledi'
11 Mayıs 2020 08:30
İlk dört ayda en çok bu araçları aldık
10 Mayıs 2020 11:08		 Otomotivcilerin yıl sonu otomotiv pazar tahmini 500 bin adet
06 Mayıs 2020 16:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:26 - Trump, aşı ekibinin başına Müslüman doktoru getirdi11:24 - Kuru soğan tarlada 60 kuruş, raflarda 2-3 liraya satılıyor11:23 - Gram altın 389 lira seviyelerinde11:20 - Batman'da bir köy karantinaya alındı11:19 - Bakan Selçuk: 2019'da 17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşü sağlandı11:16 - Ahmet Hakan'dan Özdil ve Portakal'a: En karlı ticaret, Atatürk ticareti11:15 - Yozgat'ta bir köy sinek istilasına uğradı11:08 - Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi11:06 - Kaskoda yeni dönem! Aylık Kasko seçeneği getirildi11:01 - Hayvanlara mama bırakan adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
10:56 - A Haber'in skandal hatasına tepki yağdı, kanal özür diledi10:53 - Cezaevinden izinli çıkıp çalıntı motosiklet satarken yakalandı10:50 - Bayramda sokağa çıkma yasağına bugün karar verilecek10:50 - Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama10:44 - Seyahat yasağı İstanbul'da Temmuz'a kadar devam edecek10:32 - Kovid-19'un sağlık çalışanları için 'meslek hastalığı' olarak tanımlanması talebi10:28 - Diyarbakır'da jandarma nesli tükenmekte olan Fırat Kaplumbağası buldu10:24 - Toplam kredi stoku 3 trilyon lirayı aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Hem sıfır hem 2. el araç fiyatları yükselecek
Bayramda sokağa çıkma yasağına bugün karar verilecek
Seyahat yasağı İstanbul'da Temmuz'a kadar devam edecek
Sürekli geçici görevlendirildi, Yargıtay eziyet şeklinde mobbing dedi
A Haber'in skandal hatasına tepki yağdı, kanal özür diledi
Kamu personeline yüksek ücretlerle aylıksız izinle çalışma imkanı
Bu Pazar seçim olsa Cumhur İttifakı ipi göğüslüyor
Prof. Kemal Sayar: Covid-19 sürecinde hemşirelerin hakkı yendi
Salgında, Kur'an okuyanların, namaz kılanların oranı arttı
Dolar düşüyor, gram altın ise yükselişte
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal mesafe 2
dünya sağlık örgütü 4
Emel Müftüoğlu 2
kakule 1
Aynen aynen 3
RTÜK Başkanı anahaberime keşke konuk olsa 1
sensörlü lamba 3
ton balığı 2
uşak'ta 26 berberde corona çıkması 3
dilan polat 2
SON İLANLAR
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam