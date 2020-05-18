Kaskoda yeni dönem! Aylık Kasko seçeneği getirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, piyasadaki bir çok kuralı ya yok ediyor ya da tekrar baştan yaratıyor. Neden mi? Çünkü Türkiye'de daha önce hiç yaşanmamış bir şey yaşanıyor.

Milliyet'in haberine göre; Türkiye'de böyle bir uygulamanın ilk kez yapıldığını belirten (İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği) İSAD Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Sigortalılarımız yıl içerisinde istediği zaman aylık poliçe yaptırmaktan vazgeçebilir, poliçesini belli bir süre durdurabilir veya geniş teminatlı kasko poliçesine geçiş yapabilir. Ayrıca bu ürünümüzde herhangi bir servis kısıtlaması da yok." dedi.

''Diledikleri servise götürebilirler''

Olası bir hasar durumunda aracın istenilen servise götürülebileceğini belirten Bağcı, ''Müşterilerimiz olası hasar durumunda araçlarının tamirini diledikleri serviste gerçekleştirebilirler. Diğer taraftan araç sahipleri için en önemli riskler olan çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı teminat sunan Aylık Kasko Sigortası'na, isteğe bağlı olarak İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ve 7/24 Asistans Paketi de dahil edilebiliyor" şeklinde konuştu.

Aylık Kasko Nedir?

Piyasadaki ürünlerden farklı olarak yıllık değil aylık güvence sağlayan Aylık Kasko; Aracınızın kasko yenilemesi geldiği halde belirli nedenlerle yenileme yaptıramadığınız durumlarda kredi kartı limitinize bloke koyulmadan bütçenize uygun fiyatlarla aracınızı korumanız için hazırlanmış bir kasko sigortası ürünüdür. Aracınızı en uygun fiyatlarla ve aylık ödemeyle sigortalayabilir ve temel risklere karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Kimler bu ürünü satın alabilir?

Mevcut Kaskosu olup yenileme vadesi içinde olan veya vade boşluğu 15 güne kadar olan bireysel sigortalılar ürünü satın alabilir.

Aylık kasko sigortası nasıl yenilenmektedir?

Aylık Kasko Sigortası siz aksini bildirmediğiniz ve belirli kriterleri sağladığınız sürece ve kredi kartınızın onay vermesi halinde her ay otomatik olarak yenilecektir.

Aylık araç kaskosu neleri kapsar?

Aylık Kasko teminatları çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı güvence sağlamaktadır. Üstelik isteğe bağlı olarak ihtiyari mali mesuliyet teminatının yanı sıra, asistans hizmetleri de ürün kapsamında sunulabilmektedir. 30 TL ile 100 TL arasında araç modeline değerine göre değişmektedir.