Ahmet Hakan'dan Özdil ve Portakal'a: En karlı ticaret, Atatürk ticareti
|18 Mayıs 2020 11:16
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Yılmaz Özdil'in eşi üzerine satın aldığı ve kaçak inşaat yaptığı villasıyla ilgili yıkım kararını günlerdir gündemde. Fatih Portakal'ın eşine ait olan İzmir'deki çiftlikte kaçak inşaat olduğu iddiası ise yapılan inceleme sonucu gerçek çıkmamıştı. Hürriyet gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün isim vermeden Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal'a isim vermeden öyle bir suçlama yaptı ki medya mahallesinde uzun zaman sürecek yeni bir kavganın / tartışmanın fitilini ateşledi...
İşte Ahmet Hakan'ın Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal'ı "Atatürk ticareti yaparak villa ve çiftlik sahibi olmakla" suçladığı o yazısı...
En karlı ticaret: Atatürk ticareti
Bodrum'daki villaları, İzmir'deki çiftlikleri falan...
Gördünüz mü?
Yıllardır "din ticareti" deyip duruyoruz ama Atatürk ticaretinin karlılık oranı galiba daha yüksek.
Ne utanıyorlar ne de utandırılıyorlar
Üstelik Atatürk ticareti yaptıkları için...
Ne utanıyorlar. Ne de utandırılıyorlar.
*
Bırakın utanmayı, utandırılmayı falan...
- "Helal olsun koçuma" çekiliyor.
- "Yarasın" deniliyor.
- "Daha büyüğüne layık" diye gaz veriliyor.
- "Bütün Bodrum onun olsun" diyenler bile çıkıyor.
Cübbeli'nin müritlerinden bile daha müritler
Cübbeli'nin müritleri bile...
Bu denli mürit değildir yani...
Atatürk'ün kazancı bile bunların yanında mütevazi kalır
Bir de şöyle bir şey var:
Öyle bir ticaret ki Atatürk ticareti...
Atatürk'ün kazancı bile Atatürk tüccarlarının kazancının yanında...
Gayet mütevazı bir apartman dairesi gibi kalır.
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