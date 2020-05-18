1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trump, aşı ekibinin başına Müslüman doktoru getirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüs salgınına karşı oluşturulan aşı programının başına getirdiği Fas asıllı Amerikalı Müslüman doktor Moncef Slaoui, Amerikan kamuoyunda ilgi odağı oldu.
 18 Mayıs 2020 11:26
Yazdır
Trump, aşı ekibinin başına Müslüman doktoru getirdi

"Warp Speed" adı verilen aşı programının başına getirilen tecrübeli doktor, başarılı geçmişiyle Amerikan kamuoyunun tanıdığı bir isim.

Londra merkezli ünlü ilaç firması GlaxoSmithKline'da 30 yıl çalıştıktan sonra 2017'de emekli olan Moncef Slaoui, Afrika ülkeleri için tıp alanında önemli isimlerden biri olarak biliniyor.

ABD MEDYASI: "ÖZ GEÇMİŞİ ÇOK GÜÇLÜ"

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Slaoui'nin öz geçmişinin çok güçlü ve aşı alanında dünyanın önde gelen doktorlarından biri olduğuna dikkat çekildi.

Diğer yandan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) gibi Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri de Slaoui'nin böylesine önemli bir göreve getirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Sosyal medyada da Slaoui'ye destek mesajları atan Amerikalı Müslümanlar, Trump yönetiminin Müslüman dünyasıyla ilişkilerini düzeltmesi gerektiği yönünde mesajlar paylaştı.

"AŞI FORMASYONUNDA EN SAYGIN İSİMLERDEN"

Beyaz Saray'da cuma günü düzenlenen programda aşı programını duyuran ABD Başkanı Trump, Slaoui için "Dünyaca ünlü, özel sektörde çalıştığı 10 yıl içinde 14 yeni aşı buluşuna yardımcı olmuş bir immünolojist. Aşıların formülasyonunda dünyanın en saygın adamlarından biri." ifadesini kullanmıştı.

"YIL SONUNDA, YÜZLERCE MİLYON AŞIYI DAĞITMIŞ OLABİLİRİZ"

''Warp Speed'' kapsamında aşı geliştirme ekibine katılmaktan onur duyduğunu dile getiren Slaoui ise "Koronavirüse karşı yapılan aşı deneylerini incelediğimde, 2020 sonuna kadar yüzlerce milyon aşıyı dağıtmış olabileceğimize olan güvenim artıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kız kardeşini ateşli hastalık boğmacadan kaybettiği belirtilen Slaoui, 1959 yılında Fas'ın Agadir bölgesinde doğdu. Slaoui, Kazablanka'da liseyi bitirdikten sonra, Belçika'da biyoloji bilimleri alanında öğrenim gördü.

Harvard Tıp Fakültesi ve Tufts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmalarını sürdüren ve 100'den fazla uluslararası makalesi bulunan bilim adamı, "AIDS Aşı Girişimi" isimli kuruluşun da yönetim kurulu üyeliğini yapıyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti
18 Mayıs 2020 09:06		 Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum Kovid-19'dan zencefille kurtuldu
18 Mayıs 2020 04:13
'Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir' iddiası
17 Mayıs 2020 20:57		 Son makalesinde ülkesinin koronavirüsle mücadelesini yazan büyükelçi ölü bulundu
17 Mayıs 2020 12:32
Virüs vaka sayısı sıralaması değişti.. Türkiye kaçıncı sırada
17 Mayıs 2020 10:33		 Çin'den itiraf: Bazı örnekleri yok ettik
17 Mayıs 2020 07:11
İtalya kademeli normale dönüşü hızlandırıyor
17 Mayıs 2020 01:54		 Çin'den umut verici aşı haberi
16 Mayıs 2020 17:34
ABD'de savaş uçağı düştü
15 Mayıs 2020 22:59		 ABD'nin Roosevelt uçak gemisinde ikinci virüs dalgası
15 Mayıs 2020 22:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:26 - Trump, aşı ekibinin başına Müslüman doktoru getirdi11:24 - Kuru soğan tarlada 60 kuruş, raflarda 2-3 liraya satılıyor11:23 - Gram altın 389 lira seviyelerinde11:20 - Batman'da bir köy karantinaya alındı11:19 - Bakan Selçuk: 2019'da 17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşü sağlandı11:16 - Ahmet Hakan'dan Özdil ve Portakal'a: En karlı ticaret, Atatürk ticareti11:15 - Yozgat'ta bir köy sinek istilasına uğradı11:08 - Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi11:06 - Kaskoda yeni dönem! Aylık Kasko seçeneği getirildi11:01 - Hayvanlara mama bırakan adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
10:56 - A Haber'in skandal hatasına tepki yağdı, kanal özür diledi10:53 - Cezaevinden izinli çıkıp çalıntı motosiklet satarken yakalandı10:50 - Bayramda sokağa çıkma yasağına bugün karar verilecek10:50 - Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama10:44 - Seyahat yasağı İstanbul'da Temmuz'a kadar devam edecek10:32 - Kovid-19'un sağlık çalışanları için 'meslek hastalığı' olarak tanımlanması talebi10:28 - Diyarbakır'da jandarma nesli tükenmekte olan Fırat Kaplumbağası buldu10:24 - Toplam kredi stoku 3 trilyon lirayı aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Hem sıfır hem 2. el araç fiyatları yükselecek
Bayramda sokağa çıkma yasağına bugün karar verilecek
Seyahat yasağı İstanbul'da Temmuz'a kadar devam edecek
A Haber'in skandal hatasına tepki yağdı, kanal özür diledi
Sürekli geçici görevlendirildi, Yargıtay eziyet şeklinde mobbing dedi
Kamu personeline yüksek ücretlerle aylıksız izinle çalışma imkanı
Bu Pazar seçim olsa Cumhur İttifakı ipi göğüslüyor
Prof. Kemal Sayar: Covid-19 sürecinde hemşirelerin hakkı yendi
Salgında, Kur'an okuyanların, namaz kılanların oranı arttı
Dolar düşüyor, gram altın ise yükselişte
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emel Müftüoğlu 2
3 ile daha maske takma zorunluluğu getirilmesi 4
dünya sağlık örgütü 4
ya olacağız ya öleceğiz 1
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 3
RTÜK Başkanı anahaberime keşke konuk olsa 1
petunya 3
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 2
ton balığı 2
dilan polat 2
SON İLANLAR
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam