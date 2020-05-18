Adana'da FETÖ sanığının tutukluluğunun devamına kararı verildi
|18 Mayıs 2020 11:46
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Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan kurumlarında yöneticilik yaptığı ve gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık H.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.
Sanık H.D. savunmasında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.
Örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia eden H.D, tahliyesini ve beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve bu celse dinlenmeyen tanıkların mahkemeye çağrılmaları yönünde mütalaa sundu.
Mahkeme heyeti de sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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