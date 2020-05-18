1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

RTÜK Başkanı: Sevda Noyan hakkında gereği yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sevda Noyan'ın televizyon kanalındaki söylemlerinin RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemeyeceğini belirterek ilgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde, RTÜK olarak gereğinin yapılacağını belirtti.
 18 Mayıs 2020 12:08
Yazdır
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan hakkında gereği yapılacak

RTÜK Başkanı Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Ülke TV'de yayınlanan bir programda Sevda Noyan'ın söylemlerinin, kamu vicdanını derinden yaraladığını anımsatarak o sözlerin hiç kimse açısından kabul edilemeyeceğini, kamu vicdanının, herkesin vicdanı olduğunu belirtti.

FETÖ ile mücadelenin hem bireysel hem de kurumsal olarak öncelikleri olduğunu vurgulayan Şahin, FETÖ'ye karşı mücadeleye zarar verecek hiçbir tutuma göz yummalarının mümkün olmadığını kaydetti.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tabii ki 15 Temmuz'da yaşananları tekrar aklından geçirenler olursa hem devletimiz hem de milletimiz meşru şartlarda cevabını en güçlü şekilde verecektir. Bundan da kimsenin tereddüdü olmamalıdır. Sevda Noyan'ın söylemleri, RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir. İlgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde, RTÜK olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda yayınlanmasının karşılığı neyse gereği yapılacaktır. Olayın olduğu ilk günden itibaren bakış açımız budur.

RTÜK sanki bunları mazur görüyormuş gibi ön yargıyla propaganda yapanlara karşı 'Kimsenin büyütmesine gerek yok gereği yapılır, alacağımız kararlarla darbe sevicileri sevindirmeyelim' mealinde konuşsam da halen bu süreci farklı noktalara çekmeye çalışanlar olduğunu üzülerek ve ibretle görüyorum. Açıkçası art niyetli propagandaları yürütenler, konuları konuşmayı değil kurumları ve kişileri hedef almayı amaçlamaktadır."

Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün, kendisine kanunlarla verilmiş görevler ve yetkiler çerçevesinde karar veren ve karar süreçleri sağlıklı işleyen bağımsız bir idari otorite olduğunu belirten Şahin, hangi görüşten olursa olsun sağduyu sahibi samimi vatandaşların bu gerçeği bildiğini kaydetti.

Şahin, "Biz aziz milletimizden yana, tarafsız olarak değerlerimiz ve sorumluluk bilinciyle vazifemizi yapıyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın, daha önce pek çok örnekte olduğu gibi RTÜK kuruluş amacına uygun olarak ilk kurul toplantısında gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir ilde daha sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
18 Mayıs 2020 13:09		 Topluca gezen 13 kişi polise yakalandı
18 Mayıs 2020 13:04
Bakan Karaismailoğlu, kara yollarındaki Kovid-19 tedbirlerini anlattı:
18 Mayıs 2020 12:55		 Doğunun şifa merkezi Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı
18 Mayıs 2020 12:46
İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen kişi adliyeye sevk edildi
18 Mayıs 2020 12:12		 Batman'da bir köy karantinaya alındı
18 Mayıs 2020 11:20
Bakan Selçuk: 2019'da 17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşü sağlandı
18 Mayıs 2020 11:19		 Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama
18 Mayıs 2020 10:50
Seyahat yasağı İstanbul'da Temmuz'a kadar devam edecek
18 Mayıs 2020 10:44		 Anaokulunda ücret iadesi nasıl istenilir?
18 Mayıs 2020 09:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:35 - Testi pozitif çıktı, 17 kişi karantinaya alındı13:30 - Bahçeli'den 'memleket masası' açıklaması13:26 - Fiyatı diğer enginarların iki katı ama tarlada kapışılıyor13:17 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:15 - Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm13:09 - Bir ilde daha sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı13:04 - Topluca gezen 13 kişi polise yakalandı12:55 - Bakan Karaismailoğlu, kara yollarındaki Kovid-19 tedbirlerini anlattı:12:53 - Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği12:51 - Bakan Kasapoğlu: 19 Mayıs Bayramı dijital ortamda kutlanacak
12:47 - Şiddete maruz kalan tarım personeli için kanuni düzenleme talep edildi12:46 - Doğunun şifa merkezi Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı12:36 - Çeyrek altın ne kadar?12:31 - 'Hassas Güdüm kiti Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi'12:30 - Emeklilik talebinde bulunan memur, emeklilik talebinden vazgeçebilir mi?12:29 - Kendini polis olarak tanıtıp 16 vatandaşını gasp etti12:27 - Koronavirüsün yeni merkezi Latin Amerika oluyor12:25 - Polisin ceza kestiği kişi, gazeteciyi 'Annem medya danışmanı' diye tehdit etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
A Haber'in skandal hatasına tepki yağdı, kanal özür diledi
Bayramda sokağa çıkma yasağına bugün karar verilecek
Hem sıfır hem 2. el araç fiyatları yükselecek
Seyahat yasağı İstanbul'da Temmuz'a kadar devam edecek
Genelkurmay emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti
Bu Pazar seçim olsa Cumhur İttifakı ipi göğüslüyor
Sürekli geçici görevlendirildi, Yargıtay eziyet şeklinde mobbing dedi
Prof. Kemal Sayar: Covid-19 sürecinde hemşirelerin hakkı yendi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Kamu personeline yüksek ücretlerle aylıksız izinle çalışma imkanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
keskin bıçak 2
uşak'ta 26 berberde corona çıkması 3
Driftten 6 bin 500 lira ceza yemek 1
ya olacağız ya öleceğiz 1
ibb'nin muhtarlara telefon hediye etmesi 3
sosyal mesafe 2
Emel Müftüoğlu 2
Aynen aynen 3
seyahat yasağı 1
dilan polat 2
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam