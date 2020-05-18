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Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
|18 Mayıs 2020 12:13
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Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aykut Y. idaresindeki 02 LA 479 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi'nde Hüseyin Eti idaresindeki 05 HR 079 plakalı motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eti, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Aykut Y, gözaltına alındı.
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