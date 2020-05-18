18 Milyarlık dev projede düğmeye basılıyor
|18 Mayıs 2020 12:22
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Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın
altı tribününden ilki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda
hizmete alınıyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Video konferans yöntemiyle iştirak edeceği ilk tribünün hizmete alınma törenine; Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008 yılında temeli atılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde elektrik üretiminin başlayacağını müjdeledi.
KAYA DOLGU TİPİNDE DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ
Dicle Nehri üzerine inşa edilen ve kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya
ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyüğü konumunda bulunan Ilısu
Barajı'nın önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde
uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer aldığını ifade eden Pakdemirli,
tesisin, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve
bin 820 metre kret uzunluğuna sahip olduğunu dile getirdi.
YILSONUNDA TAM KAPASİTEYLE HİZMETE GİRMİŞ OLACAK
Pakdemirli, inşa edilen Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralinin, her biri 200 MW gücünde 6 tribünden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle
açılışına katılacağı ilk tribünü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda
hizmete alacağız. İlk tribünün hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kWh elektrik
enerjisi üretilecek ve ekonomiye ilave 355 milyon lira katkı sağlanacak. Bu
üretim rakamı 1 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması
anlamına geliyor.
Daha sonra ise her ay bir tribünün daha hizmete alınmasıyla yılsonuna kadar barajın tam kapasiteyle üretime geçmesini hedefliyoruz. Toplam kurulu gücü 1200 MW olan santral tam kapasite ile devreye girdiğinde, yılda ortalama 4120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Böylece sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek."
BARAJ SAYESİNDE ÇOK SAYIDA KÖY YOLU DA YAPILIYOR
Baraj inşaatı kapsamında, araçların zorlukla geçtiği Midyat- Dargeçit yolunun yeniden yapıldığını belirten Pakdemirli, bu çerçevede 52 km ulaşım yolu ile Dicle Nehri üzerine 250 metre uzunluğunda köprü inşa edildiğini, ayrıca Batman-Siirt-Şırnak ve Diyarbakır'a ait köylerde de 237 km asfalt kaplı köy yolunu yapmaya başladıklarını söyledi.
ILISU PROJESİ 18 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU
Bakan Pakdemirli, Ilısu projesinin baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel
varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya
mal olduğunu da sözlerine ekledi.
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