1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

18 Milyarlık dev projede düğmeye basılıyor

Altı tribünden oluşan Ilısu Barajının ilk tribününün açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
 18 Mayıs 2020 12:22
Yazdır
18 Milyarlık dev projede düğmeye basılıyor

Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın altı tribününden ilki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete alınıyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Video konferans yöntemiyle iştirak edeceği ilk tribünün hizmete alınma törenine; Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008 yılında temeli atılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde elektrik üretiminin başlayacağını müjdeledi.

KAYA DOLGU TİPİNDE DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Dicle Nehri üzerine inşa edilen ve kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyüğü konumunda bulunan Ilısu Barajı'nın önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer aldığını ifade eden Pakdemirli, tesisin, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve bin 820 metre kret uzunluğuna sahip olduğunu dile getirdi.

YILSONUNDA TAM KAPASİTEYLE HİZMETE GİRMİŞ OLACAK

Pakdemirli, inşa edilen Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralinin, her biri 200 MW gücünde 6 tribünden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle açılışına katılacağı ilk tribünü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete alacağız. İlk tribünün hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek ve ekonomiye ilave 355 milyon lira katkı sağlanacak. Bu üretim rakamı 1 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor.
Daha sonra ise her ay bir tribünün daha hizmete alınmasıyla yılsonuna kadar barajın tam kapasiteyle üretime geçmesini hedefliyoruz. Toplam kurulu gücü 1200 MW olan santral tam kapasite ile devreye girdiğinde, yılda ortalama 4120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Böylece sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek."

BARAJ SAYESİNDE ÇOK SAYIDA KÖY YOLU DA YAPILIYOR

Baraj inşaatı kapsamında, araçların zorlukla geçtiği Midyat- Dargeçit yolunun yeniden yapıldığını belirten Pakdemirli, bu çerçevede 52 km ulaşım yolu ile Dicle Nehri üzerine 250 metre uzunluğunda köprü inşa edildiğini, ayrıca Batman-Siirt-Şırnak ve Diyarbakır'a ait köylerde de 237 km asfalt kaplı köy yolunu yapmaya başladıklarını söyledi.

ILISU PROJESİ 18 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU

Bakan Pakdemirli, Ilısu projesinin baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal olduğunu da sözlerine ekledi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği
18 Mayıs 2020 12:53		 Kovid-19 tarımın önemini ortaya koydu
18 Mayıs 2020 11:44
Kuru soğan tarlada 60 kuruş, raflarda 2-3 liraya satılıyor
18 Mayıs 2020 11:24		 Toplam kredi stoku 3 trilyon lirayı aştı
18 Mayıs 2020 10:24
Yabancı hastalar randevu peşinde
18 Mayıs 2020 10:07		 Bacalar milli ekonomi için temiz tütmeye hazır
18 Mayıs 2020 09:34
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasını bekliyor
18 Mayıs 2020 09:27		 Türkiye'nin hemen ödenmesi gereken dış borcu 500 milyar dolar mı?
18 Mayıs 2020 08:23
'Salgında projelerin hiçbiri durmadı'
18 Mayıs 2020 06:10		 Sağlıkta dünya markasıyız
17 Mayıs 2020 21:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:35 - Testi pozitif çıktı, 17 kişi karantinaya alındı13:30 - Bahçeli'den 'memleket masası' açıklaması13:26 - Fiyatı diğer enginarların iki katı ama tarlada kapışılıyor13:17 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:15 - Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm13:09 - Bir ilde daha sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı13:04 - Topluca gezen 13 kişi polise yakalandı12:55 - Bakan Karaismailoğlu, kara yollarındaki Kovid-19 tedbirlerini anlattı:12:53 - Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği12:51 - Bakan Kasapoğlu: 19 Mayıs Bayramı dijital ortamda kutlanacak
12:47 - Şiddete maruz kalan tarım personeli için kanuni düzenleme talep edildi12:46 - Doğunun şifa merkezi Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı12:36 - Çeyrek altın ne kadar?12:31 - 'Hassas Güdüm kiti Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi'12:30 - Emeklilik talebinde bulunan memur, emeklilik talebinden vazgeçebilir mi?12:29 - Kendini polis olarak tanıtıp 16 vatandaşını gasp etti12:27 - Koronavirüsün yeni merkezi Latin Amerika oluyor12:25 - Polisin ceza kestiği kişi, gazeteciyi 'Annem medya danışmanı' diye tehdit etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
A Haber'in skandal hatasına tepki yağdı, kanal özür diledi
Bayramda sokağa çıkma yasağına bugün karar verilecek
Hem sıfır hem 2. el araç fiyatları yükselecek
Seyahat yasağı İstanbul'da Temmuz'a kadar devam edecek
Genelkurmay emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti
Bu Pazar seçim olsa Cumhur İttifakı ipi göğüslüyor
Sürekli geçici görevlendirildi, Yargıtay eziyet şeklinde mobbing dedi
Prof. Kemal Sayar: Covid-19 sürecinde hemşirelerin hakkı yendi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Kamu personeline yüksek ücretlerle aylıksız izinle çalışma imkanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
RTÜK Başkanı anahaberime keşke konuk olsa 1
nişan töreninde 30 kişiye corona bulaşması 3
Emel Müftüoğlu 2
keskin bıçak 2
ibb'nin muhtarlara telefon hediye etmesi 3
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 2
petunya 3
larissa gacemer'in haklı serzenişi 2
sosyal mesafe 2
dünya sağlık örgütü 4
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam