1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisin ceza kestiği kişi, gazeteciyi 'Annem medya danışmanı' diye tehdit etti

Şişli'de kısıtlamaya rağmen parka giden ve maske takmayan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciyi, "Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım" diyerek tehdit etti. Kısıtlamaya aykırı hareket eden genç kadına polis ekiplerince 3 bin 150 TL ceza kesildi.
 18 Mayıs 2020 12:25
Yazdır
Polisin ceza kestiği kişi, gazeteciyi 'Annem medya danışmanı' diye tehdit etti

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında yurt genelinde park, bahçe, ormanlık, sahil bantları gibi alanlarda yürüyüş, spor yapmak ve bulunmak yasaklanmış, bununla birlikte 15 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Ancak dün Şişli'de bir grup vatandaşın kısıtlamaya rağmen bir parka girdiği ve evcil hayvanlarını burada gezdirdiği görüldü.

Bunun üzerine, durumu öğrenen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri çok kısa bir sürede olay yerine geldi. Polis ekiplerinin parka gelmesiyle birlikte grup hızlı bir şekilde oradan ayrılarak ara sokaklara dağıldı. Asayiş ekiplerinin parka geldiğini görünce dışarı çıkan bir kadının köpeğiyle birlikte park çevresinde dolaşmaya devam ettiğinin görülmesi üzerine, polis genç kadını yanına çağırarak kuralları çiğnediğini ve kendisine para cezası kesileceğini söyledi.

Kadının, parka köpeğini gezdirmek için geldiğini söylemesi üzerine polis, köpeğini parkta gezdiremeyeceği, bunun için kaldırımları kullanması gerektiği konusunda kendisini uyardı. Öte yandan, kısıtlamaya uymayarak parkta köpeğini gezdiren kadının zorunlu olmasına rağmen kimlik kartını yanında bulundurmadığı öğrenildi.

'Sizin de isminizi alayım ben, böyle mi zorbalık yapıyorsun?'

Genç kadın o esnada yaşananları kaydeden gazeteciye dönerek, "Sizin de isminizi alayım ben. Benim annem medya danışmanı, sizin peşinizi bırakmayacağım. Böyle mi zorbalık yapıyorsun?" sözleriyle gazeteciyi tehdit etti.

Kısıtlamaya aykırı hareket ettiği için Hıfzıssıhha kanunu uyarınca 3 bin 150 TL ceza kesilen genç kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini görüntüleyen basın mensubuna el sallayarak oradan uzaklaştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kendini polis olarak tanıtıp 16 vatandaşını gasp etti
18 Mayıs 2020 12:29		 Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
18 Mayıs 2020 12:13
Adana'da eşinin terk ettiği koca üç çocuğuyla polise sığındı
18 Mayıs 2020 11:48		 Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
18 Mayıs 2020 11:08
Cezaevinden izinli çıkıp çalıntı motosiklet satarken yakalandı
18 Mayıs 2020 10:53		 Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
18 Mayıs 2020 10:09
İranlı ajan suikastında yapay zeka izi
18 Mayıs 2020 09:41		 Ambulans uçak rahatsızlanan 17 günlük bebek için havalandı
18 Mayıs 2020 09:19
Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı
17 Mayıs 2020 20:47		 İslam dinine hareket eden şüpheli gözaltına alındı
17 Mayıs 2020 17:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:35 - Testi pozitif çıktı, 17 kişi karantinaya alındı13:30 - Bahçeli'den 'memleket masası' açıklaması13:26 - Fiyatı diğer enginarların iki katı ama tarlada kapışılıyor13:17 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:15 - Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm13:09 - Bir ilde daha sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı13:04 - Topluca gezen 13 kişi polise yakalandı12:55 - Bakan Karaismailoğlu, kara yollarındaki Kovid-19 tedbirlerini anlattı:12:53 - Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği12:51 - Bakan Kasapoğlu: 19 Mayıs Bayramı dijital ortamda kutlanacak
12:47 - Şiddete maruz kalan tarım personeli için kanuni düzenleme talep edildi12:46 - Doğunun şifa merkezi Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı12:36 - Çeyrek altın ne kadar?12:31 - 'Hassas Güdüm kiti Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi'12:30 - Emeklilik talebinde bulunan memur, emeklilik talebinden vazgeçebilir mi?12:29 - Kendini polis olarak tanıtıp 16 vatandaşını gasp etti12:27 - Koronavirüsün yeni merkezi Latin Amerika oluyor12:25 - Polisin ceza kestiği kişi, gazeteciyi 'Annem medya danışmanı' diye tehdit etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
A Haber'in skandal hatasına tepki yağdı, kanal özür diledi
Bayramda sokağa çıkma yasağına bugün karar verilecek
Hem sıfır hem 2. el araç fiyatları yükselecek
Seyahat yasağı İstanbul'da Temmuz'a kadar devam edecek
Genelkurmay emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti
Sürekli geçici görevlendirildi, Yargıtay eziyet şeklinde mobbing dedi
Bu Pazar seçim olsa Cumhur İttifakı ipi göğüslüyor
Prof. Kemal Sayar: Covid-19 sürecinde hemşirelerin hakkı yendi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Kamu personeline yüksek ücretlerle aylıksız izinle çalışma imkanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünya sağlık örgütü 4
kakule 1
seyahat yasağı 1
Driftten 6 bin 500 lira ceza yemek 1
uşak'ta 26 berberde corona çıkması 3
15.05.2020'de hissedilen yaz sıcağı 1
benzin fiyatlarına zam 1
kim milyoner olmak isterin görme engelli yarışmacısı 1
keskin bıçak 2
3 ile daha maske takma zorunluluğu getirilmesi 4
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam