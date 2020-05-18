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Doğunun şifa merkezi Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir: Şehir Hastanemizin A blok kısmı acil servis, ameliyathane, yoğun bakımlar, B ve C bloklar poliklinikler ve yataklı servisler, D blok ise pandemi bloku olarak hizmete açılmıştır
 18 Mayıs 2020 12:46
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Doğunun şifa merkezi Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden biri olan Erzurum Şehir Hastanesinin hizmete açıldığını duyurdu.

Bedir, yazılı açıklamasında dün gece itibarıyla Erzurum Şehir Hastanesinin hizmete açıldığını belirterek "Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemizin tüm birimlerini Şehir Hastanemize taşıdık ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi binamızı kalan tadilatları için yüklenici firmalara teslim ettik." ifadesini kullandı.

Pandemi sonrası planlanmak üzere Palandöken Devlet Hastanesi ile Nenehatun Kadın Doğum hastanelerinin mevcut yerlerinde hizmet edeceğini açıklayan Bedir, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinin ise pandemi izolasyon hastanesi olarak faaliyetini sürdüreceğini belirtti.

Bedir, Şehir Hastanesinin kente kazandırılmasında başta eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek "Şehir Hastanemizin A blok kısmı acil servis, ameliyathane, yoğun bakımlar, B ve C bloklar poliklinikler ve yataklı servisler, D blok ise pandemi bloku olarak hizmete açılmıştır. Pandeminin başlangıcından beri şehrimizi çok rahatlatan bu eşsiz güzellik Erzurum Şehir Hastanesi, şehrimize ve bölge insanına hayırlı hizmetlere vesile olur." ifadesine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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