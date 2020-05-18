Şiddete maruz kalan tarım personeli için kanuni düzenleme talep edildi
|18 Mayıs 2020 12:47
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Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi için yeni bir kanunun çıkarılması gerektiğini belirtti.
Öztürk, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı çalışanların; halk sağlığını korumak, gıda güvenliğini sağlamak, ormanlarda da koruma ve kontrol için özveriyle görev yaptığını vurguladı.
Tarım ve orman çalışanlarının görevleri sırasında şiddete maruz kaldığına veya tehditler aldığına işaret eden Öztürk, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.
TBMM'de kabul edilen Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti önlemek amacıyla ceza oranlarının artırıldığını anımsatan Öztürk, ısrarlı taleplerine rağmen tarım-orman çalışanlarının bu yasa kapsamına dahil edilmediğini bildirdi.
Öztürk, şunları kaydetti:
"Mesai mefhumu gözetmeksizin cansiperane görev yapan ve sahada yapmış oldukları görevler nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete, bazen de silahlı saldırıya maruz kalan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarına özgü, unvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanları kapsayacak kanun teklifinin hazırlanması, TBMM'ye sunularak yasalaşması gerekmektedir. Saldırganların gerekli cezayı almaları için konunun takipçisi olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz."
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