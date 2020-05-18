Topluca gezen 13 kişi polise yakalandı
Beyoğlu'nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 kişilik arkadaş grubu polise yakalandı. Topluca gezen, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişilerden sadece birinin maske taktığı görüldü. Bu kadarına da pes dedirten olayda kişilerin her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
|18 Mayıs 2020 13:04
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Tüm dünyanın canla başla mücadele ettiği koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 13 kişilik arkadaş grubu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu halde gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve topluca gezerek sosyal mesafe kuralına da uymayan kişilerden sadece bir tanesinin maske taktığı görüldü.
Beyoğlu Güvenlik Büro ve Yunus ekipleri tarafından durdurulan 13 kişiye üst araması yapılıp GBT sorgusu yapıldı. Her birine 3 bin 150 lira para cezası kesilen kişiler daha sonra ikişer üçer olarak ayrı yönlere gönderildi.
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