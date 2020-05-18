Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|18 Mayıs 2020 13:17
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 artışla 101.573,42 puana çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.805,27 puan artarak 101.573,42 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,84 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,56 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.
Bugün Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin desteğini alan BIST 100 endeksinin, geçen haftaki yükseliş eğilimini koruduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
18 Mayıs 2020 12:36
|Gram altın 389 lira seviyelerinde
18 Mayıs 2020 11:23
|Borsa haftaya yükselişle başladı
18 Mayıs 2020 09:55
|Dolar düşüyor, gram altın ise yükselişte
18 Mayıs 2020 08:37
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
15 Mayıs 2020 18:45
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
15 Mayıs 2020 18:36
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
15 Mayıs 2020 17:33
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
15 Mayıs 2020 17:25
|Borsada, endeksten sıfır atılmasına ilişkin testler haziranda başlıyor
15 Mayıs 2020 15:57
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
15 Mayıs 2020 13:15