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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 artışla 101.573,42 puana çıktı
 18 Mayıs 2020 13:17
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 artışla 101.573,42 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.805,27 puan artarak 101.573,42 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,84 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,56 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.

Bugün Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin desteğini alan BIST 100 endeksinin, geçen haftaki yükseliş eğilimini koruduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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