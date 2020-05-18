Galatasaray Başkanı acil olarak ameliyata alındı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in acil olarak ameliyata alındığı bildirildi.
|18 Mayıs 2020 13:40
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, acil olarak ameliyata alındı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mustafa Cengiz, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Başkan Cengiz'in ameliyata alındığı bildirildi.
Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan ve 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren Cengiz, 3 gün önce taburcu edilmişti.
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