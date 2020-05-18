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CHP'den 16 maddelik ekonomi önerisi... İMF ile görüşün

Salgın dönemi ve sonrasına ilişkin, 16 maddelik ekonomik adımlara ilişkin önerilerde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Önerilerimiz Türkiye'nin girdaptan çıkabilmesinin reçetesidir'' dedi.
 18 Mayıs 2020 13:55
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CHP'den 16 maddelik ekonomi önerisi... İMF ile görüşün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 maddelik ekonomik adım önerilerini açıkladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, ''Biz önerilerimizi önce halkımıza, devletimizi yönetenler, STK'lara ve üniversitelere sunuyoruz'' dedi.

Kılıçdaroğlu ''Önerilerimiz Türkiye'nin girdaptan çıkabilmesinin reçetesidir'' diyerek 16 maddelik ekonomi önerileri açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıkladğı 16 maddelik ekonomi önerileri:

''Buhrandan çıkmak için en geniş mutabakat sağlanmalıdır. Buhrandan çıkış önerilerimiz tarihsel bir görev.

1) Kamuda israfa son vereceğini hükümet millete kanıtlamalıdır.

2) Yeni bir bütçeyi, yeni bir planı TBMM'ye sunmalıdır. Bu normalleşmenin ilk adımı olmalıdır.

3) Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulmalıdır. Bu çerçevede yerel yönetimlerin bütçeleri artırılmalıdır. Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gideceği garanti altına alınmalıdır.

4) Devlet yönetiminde liyakat esas kılınmalıdır. Liyakatı esas alacağını garanti etmelidir.

5) Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır. Hükümet işi ehline vermelidir.

6) Hükümet özel kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağını açıklamalıdır.

7) Kamu ihale yasaları yeniden düzenlenmelidir. Kamu ihale yasasının ivedilikle değiştiriceğini garanti etmelidir.

8) TBMM'de kesin hesap komisyonu kurulmalıdır. Kesinleşen bütçe harcalamalarını gösteren, sağlıklı bir zeminde tartışılması için, oluşturulmalıı. Ve bu komisyonun başkanlığı muhalefete verilmeli.

9) Ulusal vergi komisyonu kurulmalıdır.

10) Ekonomik ve sosyal konsey oluşturulmalıdır.

11) Yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Kuvvetler ayrılığını sağlayacak adımların atılacağını garanti etmelidir.

12) Düşünceyi ifade ve basın özgürlüğü güvence altına alınmalıdır. Her türlü baskıya söz vereceğini kamuoyuna açıklamalıdır.

13) Seçim barajı kaldırılmalıdır. Demokrasilerde asıl olan milletin iradesinin olduğu gibi meclise yansımasıdır. Darbelerin yasalaştırdığı seçim barajı derhal kaldırılmalıdır.

14) Siyasi ahlak yasası çıkarılmalıdır. Hükümet vatandaşla siyasetçi arasındaki itibarı korumalıdır.

15) Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulmalıdır.

16) IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir.

Memurlar.Net
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