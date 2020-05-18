Tarım-Orman çalışanları şiddetin önlenmesi için yasa istiyor

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, geçtiğimiz hafta Hatay ve Bilecik'te ormanlarda koruma- kontrol görevini yerine getirdikleri sırada darp edilen orman memurlarının ardından şimdi de benzer olayların İstanbul, Samsun ve Sakarya'da yaşandığını belirterek bu vakaların her geçen gün artarak devam ettiğini kaydetti.

Sağlıkta Şiddet Yasasının kapsamının genişletilmesi, tarım-orman çalışanlarının yanı sıra tüm kamu çalışanlarının da bu yasa kapsamına alınması gerektiğini söyleyen Öztürk; " Covid-19'la mücadele ettiğimiz bu günler, tarım sektörünün ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Salgın sürecinde dahi tarım-orman çalışanlarımız görevlerini hiç aksatmadan, 7 gün 24 saat canları pahasına, halk sağlığını korumak, gıda güvenliğini sağlamak, ormanlarda koruma-kontrol görevlerini yürütmek için özveriyle çalışmaktadırlar. Lakin görevlerini büyük bir titizlikle sürdüren çalışanlarımız sahada görevleri esnasında şiddetle karşı karşıya kalmakta ve bu saldırılar da yasal bir caydırıcılığı olmadığı için gün geçtikçe artmaktadır" dedi.

"Şiddetin Önlenmesi İçin Acilen Hukuki ve İdari Tedbirler Alınmalı"

Tarım ve orman çalışanlarına yönelik neredeyse her gün bir şiddet olayı yaşandığını ve bunun önlenmesi için hukuki ve idari tedbirlerin biran önce alınması gerektiğini belirten Öztürk, son günlerde yaşanan bazı şiddet olaylarına da değindi.

Öztürk; "Gaziantep'te, Tarım ve Orman Bakanlığının kamuoyu ile paylaştığı tağşiş listesinde ismi geçen süt ve süt ürünleri işletmesini, hileli üretim yaptığı gerekçesiyle denetleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekibi silahlı saldırıya uğramış, Şanlıurfa Viranşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekim aşılama ve küpeleme görevini yürütürken darp edilmişti.

Geçtiğimiz hafta, Bilecik'te üretim çalışmalarının kontrolünü yapan orman çalışanlarımız, usulsüz nakliye işlemi yapan kişileri uyardıkları için saldırıya uğramış, Hatay Dörtyol'da ise kaçak kesim yapıldığına dair ihbar üzerine bölgeye giden Orman İşletme Şefliğine ait araç kimliği belirsiz kişiler tarafından önü kesilerek durdurulmuş ve araç içindeki Orman Muhafaza Memurları ölümle tehdit edilmişti.

Bu olayların ardından Esenyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Alo 174 Gıda Hattına gelen bir ihbarı değerlendirmek için gittikleri kasapta sözlü ve fiili şiddete uğradı. Samsun'da yaşanan bir başka olayda ise Asarkale Orman İşletme Şefliği'nde görevli Orman Muhafaza Memuru bir ihbarı değerlendirmek için gittiği bölgede suçlular tarafından darp edildi. Sakarya'da da koruma-kontrol çalışması yapan Toplu Koruma Ekibine maalesef sözlü ve silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Son olarak da dün (17.05.2020) Hatay Dörtyol'da yeni bir şiddet olayı yaşandı. Geçtiğimiz hafta yine bir şiddet olayının olduğu bölgede, Dörtyol İşletme Müdürlüğüne Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğünce koruma faaliyetlerini gerçekleştirmek için geçici görevlendirmesi yapılan Nurdağı ve Kartal Orman İşletme Şefliği Orman Muhafaza Memurları ve şoförleri Çökek Yaylası mevkiinde orman emvali kaçakçılığı yapan bir şahıs tarafından tahra ile saldırıya uğradı.

Halk sağlığını ve gıda güvenliği sağlamak, ormanlarımızı ve tabiatı korumak gibi çok önemli görevleri olan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımız da, sahada yapmış oldukları görevlerde maalesef tıpkı sağlık çalışanları gibi sık sık sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Yaralanan ve yaşamını yitiren arkadaşlarımız olmaktadır. Mesai arkadaşlarımıza karşı neredeyse her gün yaşanan bu şiddet olaylarının sayısı her geçen gün de artmaktadır" dedi.

"Tüm Çalışanlarımızı Kapsayacak Bir Yasa Teklifi Hazırlanmalı"

Sahada canları pahasına görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarına özgü, unvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanları kapsayacak bir yasanın çıkartılmasının elzem olduğunu kaydeden Öztürk, "Öncelikle geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu çok yerinde ve doğru bulduğumuzun altını çizerek, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu kanun ile sağlık çalışanlarının tamamına yönelik (Kamu çalışanı, özel sektör çalışanı, doktor, hemşire, şoför, hasta kabul memuru vb. hiçbir sınıf ve unvan ayrımı gözetmeksizin) uygulanan şiddeti önlemek amacı ile ceza oranları artırıldı, ancak ısrarla talep etmemize ve çalışanlarımıza yönelik artan şiddet olaylarına rağmen tarım-orman çalışanlarımız söz konusu bu yasa kapsamına dahil edilmedi.

Toç Bir-Sen olarak; mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan ve sahada yapmış oldukları görevler nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete, bazen de silahlı saldırıya maruz kalan çalışanlarımıza özgü, unvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarımızı kapsayacak bir yasa teklifinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmasını ve TBMM Başkanlığına sunularak bir an evvel yasalaşmasına yönelik haklı talebimizi bir kez daha dile getiriyor, saldırganların gerekli cezayı almaları için konunun takipçisi olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz" dedi.

Öztürk, yaşanan bu çirkin saldırıları kınayarak, şiddete maruz kalan çalışanlara acil şifalar diledi. Tüm tarım-orman çalışanlarına da görevlerini özveriyle ve başarıyla yürütmelerinden dolayı teşekkür eden Öztürk, onların haklı talepleri karşılık bulana kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.