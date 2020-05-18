Akaryakıtta çifte zam bekleniyor
Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 13 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 8 kuruş zam yapılması bekleniyor
|18 Mayıs 2020 14:39
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Cuma günü 32,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 32,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 08.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,45 artışla 33,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 30,76 dolardan alıcı buldu.
Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 13 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 8 kuruş zam bekleniyor.
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