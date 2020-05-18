Virüs dış dünyadan izole yaşayan kabilelere de bulaştı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını, Amazon Ormanları'ndaki dış dünyadan izole yaşayan yerlilere de bulaştı. Waorani kabilesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.
|18 Mayıs 2020 15:25
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Ekvador Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ekvador'da Amazon Ormanları'nda dış dünyadan uzakta ve izole yaşayan Waorani kabilesindeki 17 yaşında hamile genç bir kadında koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Genç kadının başkent Kito'daki Nueva Aurora Luz Elena Arismendi Gineco Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldığı duyuruldu. Öte yandan, genç kadında virüs tespit edilmesinin ardından kabiledeki 40 kişide daha ve bunların 6'sında semptomların görüldüğü kaydedildi.
EKVADOR'DA SON DURUM
Ekvador'da son verilere göre koronavirüs nedeniyle 2 bin 736 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplam vaka sayısının 33 bin 182 olduğu açıklandı.
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