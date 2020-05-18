Kilis'te koronavirüs tedavisi gören 54 hasta kaldı

Kilis'te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 216 pozitif vaka tespit edildiği, 159'nun iyileştiği hastanede 54 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 216 kişide pozitif vatka tespit edildiği, bu vakaların 159'ui tedavi olup taburcu edilirken, 1 hasta yoğun bakımda, 1 hasta entübe olmak üzere 54 kişinin de halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiği, bir kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafe konusunda dikkat etmeleri ve maske takmalarını istediler.